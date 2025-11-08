Печальный вердикт Аршавина для бывших работников «Химок»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал попытки экс-работников «Химок» вернуть невыплаченные деньги.

«Сотрудникам «Химок», мне кажется, можно забыть о деньгах. Пытаться вернуть можно, но все это будет в рамках футбольного права. Такая же ситуация возникла и в турецком клубе. И Юран сбежал оттуда.

У меня была такая ситуация в «Кубани». Здесь надо отметить хозяина клуба Олега Мкртчяна. Перед своим уходом из клуба он мне все отдал, хотя долг был за полгода. Он поступил солидно. Мне даже стыдно было просить, так как я полгода не играл – мучался с травмами. Не знаю, отдали ли всем, но большинству деньги вернули, как я знаю​​», – сказал Аршавин.