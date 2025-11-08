Введите ваш ник на сайте
Печальный вердикт Аршавина для бывших работников «Химок»

8 ноября, 11:35
2

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал попытки экс-работников «Химок» вернуть невыплаченные деньги.

«Сотрудникам «Химок», мне кажется, можно забыть о деньгах. Пытаться вернуть можно, но все это будет в рамках футбольного права. Такая же ситуация возникла и в турецком клубе. И Юран сбежал оттуда.

У меня была такая ситуация в «Кубани». Здесь надо отметить хозяина клуба Олега Мкртчяна. Перед своим уходом из клуба он мне все отдал, хотя долг был за полгода. Он поступил солидно. Мне даже стыдно было просить, так как я полгода не играл – мучался с травмами. Не знаю, отдали ли всем, но большинству деньги вернули, как я знаю​​», – сказал Аршавин.

  • Экс-куратора «Химок» Туфана Садыгова накануне пожизненно отстранили от футбола.
  • «Химки» прекратили существование.
  • На «Арене-Химки» теперь играют другие клубы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Аршавин Андрей
Цугундeр
1762594398
)) Тебе не верни- проблемы будут ИХними.)
Олег 2022
1762598296
Кубань нормально власти попилили)) насколько помню банкрот с 2 лярдами гос денег !! Вообще молодцы и даже никто за это не присел.
