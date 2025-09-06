«ПСЖ» взбешен из-за травмы Дембеле в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле травмировался в расположении команды. Это произошло в матче отбора ЧМ-2026 против Украины (2:0).

У Дембеле травма задней поверхности правого бедра.

«ПСЖ» взбешен повреждением своего игрока. Парижане предупреждали медштаб сборной о риске травмы у Дембеле. Клуб просил не выпускать Усмана на поле, но в сборной приняли иное решение.

Дембеле покинул расположение сборной Франции, чтобы пройти МРТ.