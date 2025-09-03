Худшие летние трансферы 2025 года по версии ESPN – есть сделка из РПЛ

ESPN опубликовал рейтинг самых худших трансферов в ходе прошедшего лета.
В него вошел переход бразильского полузащитника Жерсона в «Зенит».
Основным критерием для рейтинга стало ожидаемое падение стоимости футболиста.
- Ник Вольтемаде – из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 85 млн евро;
- Хын-Мин Сон – из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро;
- Йоанн Висса – из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за 57,7 млн евро;
- Матео Ретеги – из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» за 68,25 млн евро;
- Эберечи Эзе – из «Кристал Пэлас» в «Арсенал» за 69,3 млн евро;
- Луис Суарес – из «Альмерии» в «Спортинг» за 22,2 млн евро;
- Брайан Мбемо – из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро;
- Александер Исак – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 140 млн евро;
- Матеус Кунья – из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 74,2 млн евро;
- Кингсли Коман – из «Баварии» в «Аль-Наср» за 25 млн евро;
- Луис Диас – из «Ливерпуля» в «Баварию» за 70 млн евро;
- Жерсон – из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро;
- Мартин Субименди – из «Реал Сосьедада» в «Арсенал» за 70 млн евро.
Источник: ESPN