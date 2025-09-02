Победитель Евро-2024 может остаться без футбола до января

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт не успел перейти в «Атлетик» до закрытия летнего трансферного окна в Европе.
Клубы полностью согласовали условия трансфера, но саудовцы поздно направили информацию о сделке в cистему ФИФА.
В итоге ФИФА отказала «Атлетику» в регистрации 31-летнего футболиста.
Баски имеют право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Если апелляция в CAS не будет удовлетворена, то Ляпорт останется без футбола до зимы.
- Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 15 млн евро.
- Ляпорт год назад стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
- Он был в «Аль-Насре» с августа 2023-го: 69 матчей, 9 голов, 1 ассист.
Источник: AS