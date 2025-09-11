Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА вынесла вердикт по делу Ляпорта

Вчера, 20:08

Центральный защитник Эмерик Ляпорт все-таки вернулся в «Атлетик».

ФИФА разрешила клубу из Бильбао зарегистрировать его, несмотря на закрытие трансферного окна.

  • 31-летний Ляпорт рисковал остаться без футбола до зимы.
  • «Аль-Наср» поздно направил информацию о сделке в cистему ФИФА, поэтому «Атлетик» не смог вовремя провести регистрацию новичка.
  • Рыночная стоимость футболиста – 15 млн евро.
  • Ляпорт год назад стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
  • Он был в «Аль-Насре» с августа 2023-го: 69 матчей, 9 голов, 1 ассист.

Еще по теме:
«Атлетик» сообщил о травме Уильямса
Победитель Евро-2024 может остаться без футбола до января
Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal 3
Источник: сайт «Атлетика»
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Трансферы Аль-Наср Атлетик Ляпорт Эмерик
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру
00:48
Экс-спартаковец Маслов подписал контракт с новым клубом
00:12
В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
00:04
«Динамо» не разрешило Смолову тренироваться с командой: известна причина
Вчера, 23:59
Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым
Вчера, 23:47
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
Смолов ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела
Вчера, 23:23
«Спартак» бесплатно отдал правого защитника
Вчера, 23:00
6
ФотоЦСКА купил бразильского вингера
Вчера, 22:47
2
Попович объяснил, почему променял «Наполи» на ЦСКА
Вчера, 22:40
Все новости
Все новости
ФИФА вынесла вердикт по делу Ляпорта
Вчера, 20:08
«Барселона» объявила о возвращении Тиаго Алькантары
Вчера, 17:41
Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»
Вчера, 16:00
ФотоЭкс-игрок «Реала» и сборной Испании перешел в клуб из Гонконга
10 сентября
Захарян может провести первый матч в сезоне против «Реала»
10 сентября
«Реал» бесплатно заберет основного защитника «Ливерпуля» следующим летом
10 сентября
1
Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля
9 сентября
11
«Атлетик» сообщил о травме Уильямса
9 сентября
Фигу назвал игроков «Реала» и «Барселоны», которых поменял бы командами
9 сентября
Стала известна судьба Ямаля, потерявшего паспорт в Турции
8 сентября
1
Реакция «Сосьедада» на информацию о новой травме Захаряна
8 сентября
7
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
8 сентября
3
Захарян получил новую травму
8 сентября
8
«Барселона» может расстаться с Левандовским летом
7 сентября
ВидеоСемья Рафиньи подверглась расистской атаке со стороны сотрудника Диснейленда
6 сентября
1
ФотоБеллингем восстанавливается от травмы на яхте с шикарной девушкой
6 сентября
5
Захарян в 3-й раз сменил игровой номер в «Сосьедаде»
5 сентября
6
Два футболиста «Реала» получили предложения из Турции
5 сентября
«Барселона» избавилась от 33-летнего воспитанника
5 сентября
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
3 сентября
Аргентинская певица Николь ушла от Ямаля к игроку «Реала»
3 сентября
4
Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»
3 сентября
1
Победитель Евро-2024 может остаться без футбола до января
2 сентября
ФотоАнтони заплакал на презентации в «Бетисе»: «Только семья знает, как тяжело мне было в «Манчестер Юнайтед»
2 сентября
ФотоОтказавший ЦСКА и «Зениту» Белтран стал игроком «Валенсии»
2 сентября
2
«Сосьедад» подписал двух потенциальных конкурентов для Захаряна
1 сентября
2
«Манчестер Юнайтед» продал Антони, купленного за 95 миллионов
1 сентября
5
ФотоИспанский клуб выкупил Микаутадзе за 31 миллион
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 