ФИФА вынесла вердикт по делу Ляпорта

Центральный защитник Эмерик Ляпорт все-таки вернулся в «Атлетик».
ФИФА разрешила клубу из Бильбао зарегистрировать его, несмотря на закрытие трансферного окна.
- 31-летний Ляпорт рисковал остаться без футбола до зимы.
- «Аль-Наср» поздно направил информацию о сделке в cистему ФИФА, поэтому «Атлетик» не смог вовремя провести регистрацию новичка.
- Рыночная стоимость футболиста – 15 млн евро.
- Ляпорт год назад стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
- Он был в «Аль-Насре» с августа 2023-го: 69 матчей, 9 голов, 1 ассист.
Источник: сайт «Атлетика»