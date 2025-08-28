Аршавин – о клубе РПЛ: «Это просто набранные игроки»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре «Сочи».

«К «Сочи» у меня не может быть вопросов. Это просто набранные игроки. У махачкалинского «Динамо» работает предыдущий состав, они объединены единой целью, у «Акрона» работает. У «Сочи» ничего нет, все отдельно», – сказал Аршавин.