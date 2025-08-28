Введите ваш ник на сайте
Аршавин – о клубе РПЛ: «Это просто набранные игроки»

Сегодня, 12:09

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре «Сочи».

«К «Сочи» у меня не может быть вопросов. Это просто набранные игроки. У махачкалинского «Динамо» работает предыдущий состав, они объединены единой целью, у «Акрона» работает. У «Сочи» ничего нет, все отдельно», – сказал Аршавин.

  • «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 1 очком после 6 туров. В FONBET Кубке России команда занимает 4-е место в группе B Пути РПЛ с 2 очками после 3 встреч.
  • «Сочи» вернулся в РПЛ после сезона выступлений в Первой лиге.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Аршавин Андрей
Все новости
