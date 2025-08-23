Семак прокомментировал странную реакцию Глушенкова на гол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал странное поведение Максима Глушенкова в матче против «Динамо Мх» (4:0).

– Максим Глушенков после забитого гола и передачи не показывал особой радости. Это можно как‑то прокомментировать?

– Счет был 2:0, 3:0, 4:0. Конечно, в таких матчах радости меньше, чем в играх, где ты забиваешь при счете 1:0, 2:2, 3:2. Максим сегодня вышел и сделал свою работу, что от него ждут болельщики и тренерский штаб.

Он очень хорош в атакующих действиях, в быстрых атаках, когда есть пространство. Сегодня он в очередной раз это продемонстрировал.