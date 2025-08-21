Осинькин: «Что такое «Саутгемптон»? Для чего Сперцяну первая лига Англии?»

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно проигнорировать предложение «Саутгемптона».

«Я не до конца понимаю, для чего Сперцяну в первую лигу [Англии]. Как мне кажется, он все-таки достоин сразу быть в какой-то Премьер-лиге.

И вообще, надо ли ему ехать именно в Англию? Как он себя сможет показать против физически сильных футболистов, готовых доминировать и высекать?

Да, на нашем уровне он, конечно, держит борьбу, но его лучшие качества – это все-таки понимание игры и нестандартные решения.

Ему больше подошел бы тот же «Реал Сосьедад», где играет Захарян. Или «Порту», об интересе которого вроде бы писали в прессе.

Не знаю, как на это смотрит Сергей Николаевич Галицкий. Одно дело, когда человек уезжает в «ПСЖ» – в таких случаях не отказывают. Или в «Аякс», который считается мировым брендом. Но что такое «Саутгемптон»?» – сказал Осинькин.