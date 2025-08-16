Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Терехов – о долге «Химок»: «Клуб должен всему миру, а Садыгов говорит, что он не при делах»

Терехов – о долге «Химок»: «Клуб должен всему миру, а Садыгов говорит, что он не при делах»

Сегодня, 12:55

Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, что клуб с ним не рассчитался.

– Мне должны за шесть месяцев. Долги в клубе начались с июля 2024 года. Садыгов тогда приезжал каждую неделю, говорил: «Завтра, вот завтра точно. Играйте в футбол». И так кормил нас обещаниями. Мы верили. Почему? Ну а как быть, если приезжает серьезный бизнесмен, который строит дороги, мосты. Думали, что к Новому году все выплатят. Хотелось верить, потом только стало понятно, что это его типичная манера поведения.

Сейчас Садыгов дает понять, что вообще ни при чем. Не при делах. Хотя, когда я играл в клубе, было очевидно: Садыгов всем руководит, ни один трансфер и ни одна платежка не могла пройти без его ведома.

– С Садыговым сейчас есть связь?

– Когда он отвечает, говорит, что клуб в предбанкротном состоянии. Поэтому учредители не могут ничего выплатить, а Садыгов не может перевести деньги на счет клуба. «Держите связь с генеральным директором» – такой ответ на все вопросы.

– Как сложности с финансами проявлялись, когда вы были в клубе? Кроме долгов по зарплате.

– Разное было. Ранней осенью, например, приезжали завтракать в клуб, а нам повар говорит: «Закончились продукты. На обещаниях [заплатить] поставщики продукты больше не выдают». Насколько понимаю, так клуб жил во всем – в долг. В медикаментах в том числе.

«Химки» должны всему миру.

  • 34-летний Терехов играл в «Химках» в 2010 году, а также с августа 2023 по январь 2025 года.
  • В начале июня «Химки» сообщили о намерении подать на банкротство. После ФНС России сама направила в суд иск о признании клуба банкротом.
  • 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

