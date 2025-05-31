Радимов прокомментировал назначение Карпина в «Динамо»

Владислав Радимов рассказал, чего ожидает от сотрудничества «Динамо» и Валерия Карпина.

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

«У Карпина ноль титулов, у «Динамо», по большому счету, тоже ноль титулов. Просто, если сложить, то и тому, и тем пора что‑то выиграть. Если сейчас это не сделать, то когда еще?

Что касается того, что Карпин берет много на себя, то я думаю, что на берегу сядут руководители клуба и договорятся, у кого какая зона ответственности.

Не будет такого, как у Марцела Лички. У него всю весну не было доверия, руководство с ним практически не контактировало, совершенно его не защищали, когда пошли разговоры о приглашении Карпина.

Венцом всего этого стало увольнение Лички за три‑четыре тура до конца чемпионата. Я думаю, что уже тогда была договоренность с Карпиным», – заявил Радимов.