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Радимов прокомментировал назначение Карпина в «Динамо»

31 мая 2025, 01:00
15

Владислав Радимов рассказал, чего ожидает от сотрудничества «Динамо» и Валерия Карпина.

  • Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.
  • Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
  • Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

«У Карпина ноль титулов, у «Динамо», по большому счету, тоже ноль титулов. Просто, если сложить, то и тому, и тем пора что‑то выиграть. Если сейчас это не сделать, то когда еще?

Что касается того, что Карпин берет много на себя, то я думаю, что на берегу сядут руководители клуба и договорятся, у кого какая зона ответственности.

Не будет такого, как у Марцела Лички. У него всю весну не было доверия, руководство с ним практически не контактировало, совершенно его не защищали, когда пошли разговоры о приглашении Карпина.

Венцом всего этого стало увольнение Лички за три‑четыре тура до конца чемпионата. Я думаю, что уже тогда была договоренность с Карпиным», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Радимов Владислав
Комментарии (15)
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aldo conte
1748665541
При всей моей симпатии к "Динамо" и к Карпину. Ничего ни "Д" ни Карпин не выиграют. Пока есть Газпром, "Зенька" будет царствовать в российском футболе. В этом сезоне они лишились титула из-за поражения от "Акрона" на своём поле, в последующие годы руководство поставит перед Семаком задачу - выигрывать чемп за пару туров до его окончания. Под это Газпром выделит столько денег, сколько нужно.
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NewLife
1748668946
Тяжело Буланову, в год "нестолетия" о блохастых надо либо хорошо, либо ничего, а про всех остальных балаболить необходимо, газпром тв требует))
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Mavlu
1748672560
Пусть Эстонию тренирует...
Ответить
andr45
1748672624
«Просто, если сложить» НОЛЬ и НОЛЬ , интересно, сколько же у Радимова подучится? PS РАДИМОВ «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, Все ж знают, что я долбанутый»
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Spartak_forv@
1748682379
У Динамо нет титулов-это сильно конечно
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raritet
1748689657
Думаю, что хуже не будет. Это точно. Нужно только чуток потратиться на улучшение состава. Хотя, и с такими кадрами можно что то сделать.
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Cleaner
1748691254
НОЛЬ Валеры умноженный на НОЛЬ Динамо дает НОЛЬ В КВАДРАТЕ! Валера посинел, но мы ему по прежнему верим! Ну РЖУ ни могу!!!
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Блохи тоже животные)
1749147901
Валера получит звание майора полиции и пенсию!)
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