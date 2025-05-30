Радимов обрадовался исключению «Химок» из РПЛ

Владислав Радимов не сожалеет, что «Химки» вскоре прекратят существование.

Клубу не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за долгов.

Химчане финишировали в чемпионате на 12-м месте.

Сегодня они объявили о роспуске второй команды.

«Реакция, что «Химок» больше нет? Слава богу, дай бог, чтобы это было надолго.

В чемпионате у всех поля хорошие, а там огород какой‑то. Я был в этом году на стадионе «Химок», 162 человека на трибунах было, причем без футболистов я считал.

Было сложно зайти на стадион, тебя там досматривают как будто в каких‑то в исправительных местах.

«Уехали», и слава богу. Мы полгода говорим о «Химках» как о меме», – сказал Радимов.