Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов обрадовался исключению «Химок» из РПЛ

30 мая 2025, 23:05
10

Владислав Радимов не сожалеет, что «Химки» вскоре прекратят существование.

  • Клубу не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за долгов.
  • Химчане финишировали в чемпионате на 12-м месте.
  • Сегодня они объявили о роспуске второй команды.

«Реакция, что «Химок» больше нет? Слава богу, дай бог, чтобы это было надолго.

В чемпионате у всех поля хорошие, а там огород какой‑то. Я был в этом году на стадионе «Химок», 162 человека на трибунах было, причем без футболистов я считал.

Было сложно зайти на стадион, тебя там досматривают как будто в каких‑то в исправительных местах.

«Уехали», и слава богу. Мы полгода говорим о «Химках» как о меме», – сказал Радимов.

Еще по теме:
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам 1
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового 7
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Радимов Владислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
russkiisergei
1748639602
правильно делали, что досматривали таких как радимов! они проносят в заднице постоянно всякую запрещёнку!!!
Ответить
Иван Петров 1986
1748685440
Да не химки нужно исключать, а синит блохастый. Намного воздух чище станет. Жду истерики от болотных.
Ответить
Странник 09
1748690175
Радимов радостный, хоть извиняться не придётся, можно пургу спокойно нести
Ответить
Блохи тоже животные)
1749148385
А я не понимаю не прохождение лицензирования из-за стадиона, причём тут команды!
Ответить
Главные новости
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
2
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
1
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
1
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
2
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
23
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Все новости
Все новости
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
23
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
10
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
9
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+