Радимов обрадовался исключению «Химок» из РПЛ

Владислав Радимов не сожалеет, что «Химки» вскоре прекратят существование.
- Клубу не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за долгов.
- Химчане финишировали в чемпионате на 12-м месте.
- Сегодня они объявили о роспуске второй команды.
«Реакция, что «Химок» больше нет? Слава богу, дай бог, чтобы это было надолго.
В чемпионате у всех поля хорошие, а там огород какой‑то. Я был в этом году на стадионе «Химок», 162 человека на трибунах было, причем без футболистов я считал.
Было сложно зайти на стадион, тебя там досматривают как будто в каких‑то в исправительных местах.
«Уехали», и слава богу. Мы полгода говорим о «Химках» как о меме», – сказал Радимов.
Источник: «Матч ТВ»