«Химки» объявили о роспуске второй команды

Руководство «Химок» приняло решение распустить вторую команду.
«После невыдачи ФК «Химки» лицензии для участия в РПЛ мы вынуждены объявить о роспуске нашей второй команды.
В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок-2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно.
«Красно-черные» снимаются с соревнований под эгидой Leon-Второй лиги Б. Завтрашний матч против липецкого «Металлурга», как и последующие календарные игры «Химок-2», отменен.
Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших ее этапах сообщим дополнительно», – говорится в заявлении.
- Подмосковная команда в среду лишилась шансов на лицензирование в РПЛ из-за долгов.
- «Химки» финишировали в чемпионате на 12-м месте.
Источник: телеграм-канал «Химок»