«Химки» объявили о роспуске второй команды

Руководство «Химок» приняло решение распустить вторую команду.

«После невыдачи ФК «Химки» лицензии для участия в РПЛ мы вынуждены объявить о роспуске нашей второй команды.

В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок-2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно.

«Красно-черные» снимаются с соревнований под эгидой Leon-Второй лиги Б. Завтрашний матч против липецкого «Металлурга», как и последующие календарные игры «Химок-2», отменен.

Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших ее этапах сообщим дополнительно», – говорится в заявлении.