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  • Юран – о снятии очков с «Химок»: «Боюсь, здесь какая-то другая подоплека»

Юран – о снятии очков с «Химок»: «Боюсь, здесь какая-то другая подоплека»

14 мая 2025, 20:14
7

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о возможном снятии очков с клуба.

  • Ранее сообщалось, что подмосковную команду могут лишить трех очков.
  • В таком случае химчане опустятся с 12-го на 14-е место в РПЛ и окажутся в зоне стыков.

«При чем тут очки? Тут нельзя мешать котлеты с мухами! Они играли, выигрывали, очки набирали. До конца чемпионата они могут погасить все задолженности. Нужно придерживаться спортивной составляющей.

Если есть конкретика, что «Химки» – банкрот, больше клуба существовать не будет, то да. А, возможно, сегодня-завтра клуб закроет все долги. Я считаю, несправедливо снимать очки с команды. Можно к каждому клубу такие санкции применять, если есть небольшие задолженности! Есть долги? Снимаем очки! Но это же неправильно. Боюсь, здесь какая-то другая подоплека, надо глубже смотреть и кому это выгодно...

Нужно дождаться, когда руководство скажет, инвестор, что у них денег нет. Насколько я знаю, есть инвесторы, которые хотят выкупить клуб и погасить долги. Они заинтересованы, чтобы «Химки» были в РПЛ. Да и нынешний инвестор, по разговорам футбольной тусовки, готов погашать. Поэтому клуб будет жить нормально. Не надо спешить, нужно дождаться концовки чемпионата.

«Химки» – гордость Московской области, клуб с историей. Больше такой команды нет в РПЛ. Надо сохранить престиж области. К сожалению, «Сатурна» нет, поэтому это может ударить по престижу области. Дай Бог, чтобы команду сохранили», – сказал Юран.

  • Игрокам «Химок» несколько месяцев не платили зарплату.
  • Футболисты в апреле устраивали забастовку – в ситуацию пришлось вмешиваться президенту РПЛ Александру Алаеву.
  • Клуб рискует не получить лицензию для для участия в сезоне РПЛ-2025/26.
  • В этом сезоне им осталось сыграть с «Рубином» и «Спартаком».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (7)
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FFR
1747243477
Всё правильно говорит Юран.
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Цугундeр
1747243671
Ойся, ты, ойся, ничего не бойся. И обратно не возьмут, ты не беспокойся. Ойся, ты, ойся..
Ответить
...уефан
1747243898
...солидарен полностью с Юраном. И сам на эту тему, на днях, скромно высказывался...
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russkiisergei
1747248149
Даже не знаю кому это выгодно ДОН? наверное есть такие ДОН!!!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1747248426
Бесполезная команда Химки,кому она нужна,500 зрителям которые на нее ходят?
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СПОРТ 21 века
1747350924
В целом Сергей прав. Химки хороший клуб с интересной историей (пусть и недолгой, но историей). Между прочим раньше Химки собирали неплохую аудиторию, однако Садыков со своим талантливым сынком похоже задумали уничтожить классный региональный подмосковный клуб, поэтому болельщик прочувствовал это и перестал ходить. Ну кому понравится такой бардак? Разве не видно, что это в чистом виде забастовка? Верните Химкам их законное 8-ое место, красивый стиль из нулевых и арена снова будет собирать своих болельщиков. Вообще, если Химки когда-нибудь будут бороться за чемпионство (а такое могло бы уже произойти, учитывая какие тренеры ушли с этого проекта), то футбол в московской области снова засияет яркими красками. Правда первое что сейчас нужно сделать - это вернуть Химкам их традиционные клубные цвета - КРАСНО-ЧЁРНЫЙ! Честно говоря, уже даже трудно вспомнить, когда сегодняшние Химки выходили на поле именно в этой форме...
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Fibercore
1747407568
Это выгодно Зениту, чтобы спасти Оренбург, который, если надо, даст 6 очков гарантировпно, да и у конкурентов отберёт, по возможности. А в целом, причём тут престижи, если клуб не соответствует качеству? Я бы оставил в РПЛ 8 клубов, и пусть они рубятся в 4 круга. Тогда и футбольные академии станут ьрать реалтные таланты, и конкуренция увеличится, и паспортисты не станут халяву давить, зная, что на их место есть другие.
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