Юран – о снятии очков с «Химок»: «Боюсь, здесь какая-то другая подоплека»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о возможном снятии очков с клуба.

Ранее сообщалось, что подмосковную команду могут лишить трех очков.

В таком случае химчане опустятся с 12-го на 14-е место в РПЛ и окажутся в зоне стыков.

«При чем тут очки? Тут нельзя мешать котлеты с мухами! Они играли, выигрывали, очки набирали. До конца чемпионата они могут погасить все задолженности. Нужно придерживаться спортивной составляющей.

Если есть конкретика, что «Химки» – банкрот, больше клуба существовать не будет, то да. А, возможно, сегодня-завтра клуб закроет все долги. Я считаю, несправедливо снимать очки с команды. Можно к каждому клубу такие санкции применять, если есть небольшие задолженности! Есть долги? Снимаем очки! Но это же неправильно. Боюсь, здесь какая-то другая подоплека, надо глубже смотреть и кому это выгодно...

Нужно дождаться, когда руководство скажет, инвестор, что у них денег нет. Насколько я знаю, есть инвесторы, которые хотят выкупить клуб и погасить долги. Они заинтересованы, чтобы «Химки» были в РПЛ. Да и нынешний инвестор, по разговорам футбольной тусовки, готов погашать. Поэтому клуб будет жить нормально. Не надо спешить, нужно дождаться концовки чемпионата.

«Химки» – гордость Московской области, клуб с историей. Больше такой команды нет в РПЛ. Надо сохранить престиж области. К сожалению, «Сатурна» нет, поэтому это может ударить по престижу области. Дай Бог, чтобы команду сохранили», – сказал Юран.