У трех клубов РПЛ возникли проблемы с лицензированием на следующий сезон

Не только «Химки» рискуют не получить лицензию для участия в сезоне РПЛ-2025/26.

Из-за долгов проблемы с лицензированием возникли сразу у трех клубов:

«Ростов»

«Крылья Советов»

«Химки»

У ростовчан появились трудности в связи с неопределенностью по новому владельцу – итоговое решение о передаче клуба Ивану Саввиди до сих пор не принято.

Первый этап выдачи лицензий РФС-1, позволяющей играть в РПЛ и стыковых матчах, должен состояться 14-16 мая. Второй этап (для проблемных клубов) – 21 или 23 мая.