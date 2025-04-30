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  • Лунев – о возможном увольнении Лички из «Динамо»: «Будем биться за Марцела»

Лунев – о возможном увольнении Лички из «Динамо»: «Будем биться за Марцела»

30 апреля 2025, 09:40
2

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о возможном уходе главного тренера Марцела Лички.

«Безусловно, на поле мы будем биться за Марцела. Он наш тренер. Мы будем стараться, чтобы он остался. А дальше решает руководство. Но давайте дождемся конца сезона и посмотрим, что будет», – сказал Лунев.

  • Накануне динамовцы вылетели из FONBET Кубка России от «Спартака» (1:2).
  • В РПЛ команда идет на 5-м месте с 47 очками в 26 турах.
  • Сообщалось, что Личку продлят только в случае попадания «Динамо» в топ-3 РПЛ или взятого Кубка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Лунев Андрей Личка Марцел
Комментарии (2)
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FanatSerj
1745995859
как-то вчера слабо бились, причем именно Динамо своё совсем не показывала, там даже банальное пас на три-на пять метров точно дать не могли, да и били по воротом как специально "за Личку" по воробьям. Так что слабо вериться что игроки прям бьются.
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Цугундeр
1746003835
)) За Станковича ты уже побился..)
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