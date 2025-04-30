Лунев – о возможном увольнении Лички из «Динамо»: «Будем биться за Марцела»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о возможном уходе главного тренера Марцела Лички.
«Безусловно, на поле мы будем биться за Марцела. Он наш тренер. Мы будем стараться, чтобы он остался. А дальше решает руководство. Но давайте дождемся конца сезона и посмотрим, что будет», – сказал Лунев.
- Накануне динамовцы вылетели из FONBET Кубка России от «Спартака» (1:2).
- В РПЛ команда идет на 5-м месте с 47 очками в 26 турах.
- Сообщалось, что Личку продлят только в случае попадания «Динамо» в топ-3 РПЛ или взятого Кубка.
Источник: «Спорт-Экспресс»