FONBET Кубок России. «Спартак» выбил «Динамо» (2:1) благодаря голу самого дорогого футболиста в истории клуба

«Спартак» прошел в финал Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда Деяна Станковича обыграла в дерби «Динамо» – 2:1.

Победный гол забил самый дорогой футболист в истории «Спартака» Ливай Гарсия, в активе Маркиньоса 1+1.

В финальном матче спартаковцы встретятся с «Локомотивом» или «Ростовом».

Россия. FONBET Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маркиньос, 14; 1:1 – Денисов (в свои ворота), 20; 2:1 – Гарсия, 50.

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