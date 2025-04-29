FONBET Кубок России. «Спартак» выбил «Динамо» (2:1) благодаря голу самого дорогого футболиста в истории клуба

«Спартак» прошел в финал Пути регионов FONBET Кубка России.
Команда Деяна Станковича обыграла в дерби «Динамо» – 2:1.
Победный гол забил самый дорогой футболист в истории «Спартака» Ливай Гарсия, в активе Маркиньоса 1+1.
В финальном матче спартаковцы встретятся с «Локомотивом» или «Ростовом».
Россия. FONBET Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Маркиньос, 14; 1:1 – Денисов (в свои ворота), 20; 2:1 – Гарсия, 50.
Источник: «Бомбардир»