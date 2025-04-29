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  • FONBET Кубок России. «Спартак» выбил «Динамо» (2:1) благодаря голу самого дорогого футболиста в истории клуба

FONBET Кубок России. «Спартак» выбил «Динамо» (2:1) благодаря голу самого дорогого футболиста в истории клуба

29 апреля 2025, 22:27
62

«Спартак» прошел в финал Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда Деяна Станковича обыграла в дерби «Динамо» – 2:1.

Победный гол забил самый дорогой футболист в истории «Спартака» Ливай Гарсия, в активе Маркиньоса 1+1.

В финальном матче спартаковцы встретятся с «Локомотивом» или «Ростовом».

Россия. FONBET Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маркиньос, 14; 1:1 – Денисов (в свои ворота), 20; 2:1 – Гарсия, 50.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Спартак
Комментарии (62)
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Иван Петров 1986
1745954914
Молодцы ! ! !
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NewLife
1745955098
Наконец то у нас появился защитник, который хорошо играет головой. )))))
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Spartak_forv@
1745955104
Всех красно-белых с победой!Концовка смазана,благодаря заменам Деяна.Гарсию с почином,дай Бог,чтобы не последний забил.Денисов…без комментариев
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alefreddy
1745955106
С победой!Маркиньос лучший
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Константин-Шапкин-google
1745955169
Ну что сумбур, спешка. Но счёт на табло. Денисов и Литвинов как всегда лучшие. Марки просто киборг!!! Левай нужно продолжить в том же направлении. С победой Спартак!!! Песня плывёт, песня поёт!
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ScarlettOgusania
1745955627
фух, наконец то эта нервотрёпка закончилась, с победой, КБ..! все голы забили красиво, даже в свои...) Денисов вышел в лидеры по автоголам, Литвинов слегка потроллил его по ТВ...
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ivany4
1745955672
С победой Спартак!! С трудовой победой!!! Поздравления Гарсии, с почином!! Осталось в РПЛ отличится и должно покатить. А то будет как и Маркиньоса, только в кубках.)) Защиту срочно распродавать! Они боятся дать пас вперед, то и дело подсовывают мяч друг другу и вратарю. Максименко тоже тормоз!! Чего ждет? Чтоб в аут выбить.)) Пруцев вышел - потерялся, Тео - потерялся, Солари - тоже. Зоба похоже еще нервничает после коней. Единственное светлое пятно - Денисов.)) Играет как умеет и на все мячи.)) Видимо его команда менты, и туда ему дорога.)) Хотя его в гейропе ждут. Будем надеяться, что уже понятно кто на выход, а кого искать на вход. Судя по всему Станкович уйдет. По моему это будет третий тренер, который не понимает российского судейства.))
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NewLife
1745955874
Почему не ведется таблица автоголов. "Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена".
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zigbert
1745956142
С победой болельщики Спартака! С желанием начал матч Спартак. Было заметно что вся команда готова реабилитироваться после поражения в чемпионате. Маркиньос конечно лучший. Надо отдать должное и Динамо, они показали качественный футбол, трудно пришлось Спартаку в обороне но молодцы, выстояли.
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SPACE TRUCKIN
1745956405
вполне смотрибельная игра...всех КБ - с победой!
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