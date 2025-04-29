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  • Личка сделал заявление о своем будущем в «Динамо»: «В Праге сейчас +22, а тут холодно»

Личка сделал заявление о своем будущем в «Динамо»: «В Праге сейчас +22, а тут холодно»

29 апреля 2025, 23:17
5

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном увольнении из московского клуба.

  • Сегодня динамовцы вылетели из FONBET Кубка России от «Спартака» (1:2).
  • В РПЛ команда идет на 5-м месте с 47 очками в 26 турах.

– Руководство уже назвало итоги сезона неудовлетворительными. Если с вами не продлят контракт или уволят до его истечения, для вас это будет обидно? Считаете ли вы, что еще можете что-то дать команде?

– У меня в конце сезона кончается контракт. Со мной никто не разговаривал о продлении – ждут, как закончится сезон для команды.

Если примут решение расстаться со мной уже завтра-послезавтра, то поеду домой. В Праге сейчас +22 и солнце, а тут холодно. Уже говорил жене, что спокойно поедем туда.

Есть тренеры лучше меня – не вопрос. Но Пеп Гвардиола 7 лет пытался выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. И какие деньги туда вливались...

Я только второй год в «Динамо», мы проделали отличную работу. Хороших матчей было больше, чем плохих. Футбол – это полные стадионы, болельщики, эмоции, игра...

Читаю в соцсетях всякое. Но скажу, что эти два года команда всегда показывает хороший уровень игры. Только матч с «Ростовом» в этом году мне не понравился – это была катастрофа.

Мои игроки должны биться на поле, стоять на ногах, а не падать от каждого касания. Помните, что сделал Гладышев в Казани? Он получил от меня потом. Сегодня вот было дерби – стой и борись, а не падай и не жди свистка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Личка Марцел
Комментарии (5)
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neim
1745961921
Хватит сиськи мять с этим Личкой. Новому тренеру лучше время дайте перед началом следующего сезона.
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aldo conte
1745974789
Хороший специалист нигде не пропадёт. Удачи Марцелу!
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subbotaspartak
1745979166
Личка же из Динамо? Пускай решают сами.
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Oldtrafford83
1745989210
Надеюсь его продлят, норм тренер, при нём на Динамо хоть стало приятно смотреть!!!
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andr45
1745999538
Личка, оставайся) Такие динамовские тренеришки мне нравятся) «Динамо» Лички - это гарантия ТРЕХ очков) Еще бы ЛЕЩУКА в ворота))))))))))) Ты создал команду провокаторов и костоломов, что характерно для чехов)
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