Личка сделал заявление о своем будущем в «Динамо»: «В Праге сейчас +22, а тут холодно»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном увольнении из московского клуба.

Сегодня динамовцы вылетели из FONBET Кубка России от «Спартака» (1:2).

В РПЛ команда идет на 5-м месте с 47 очками в 26 турах.

– Руководство уже назвало итоги сезона неудовлетворительными. Если с вами не продлят контракт или уволят до его истечения, для вас это будет обидно? Считаете ли вы, что еще можете что-то дать команде?

– У меня в конце сезона кончается контракт. Со мной никто не разговаривал о продлении – ждут, как закончится сезон для команды.

Если примут решение расстаться со мной уже завтра-послезавтра, то поеду домой. В Праге сейчас +22 и солнце, а тут холодно. Уже говорил жене, что спокойно поедем туда.

Есть тренеры лучше меня – не вопрос. Но Пеп Гвардиола 7 лет пытался выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. И какие деньги туда вливались...

Я только второй год в «Динамо», мы проделали отличную работу. Хороших матчей было больше, чем плохих. Футбол – это полные стадионы, болельщики, эмоции, игра...

Читаю в соцсетях всякое. Но скажу, что эти два года команда всегда показывает хороший уровень игры. Только матч с «Ростовом» в этом году мне не понравился – это была катастрофа.

Мои игроки должны биться на поле, стоять на ногах, а не падать от каждого касания. Помните, что сделал Гладышев в Казани? Он получил от меня потом. Сегодня вот было дерби – стой и борись, а не падай и не жди свистка.