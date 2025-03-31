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  • Вице-президент РФС: «Кто в Европе против нас? Прибалтийские тигры и поляки?»

Вице-президент РФС: «Кто в Европе против нас? Прибалтийские тигры и поляки?»

31 марта 2025, 15:42
4

Вице-президент РФС Денис Соловьев порассуждал о том, насколько сложно будет командам из России вернуться в международные соревнования.

– Есть ли у вас ощущение, что с ФИФА будет проще, чем с УЕФА?

– Нет. Почему?

– Европа настроена против нас.

– Я не могу так сказать. Кто там сильно против нас? Прибалтийские тигры и поляки?

Европа большая. Решение принимается большинством. Не думаю, что большинство против нас. Скорее они просто не за.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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темирхан
1743425229
как англичанам, французам и немцам, а так же другим федерациям правительства прикажут, так и будет! так что забудьте про возвращение куда либо, пока мы их не нагнем! но этого ни кто не хочет делать! потому что там бабло в их банках олигархов зарыто!
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raritet
1743425791
Возвращение в еврофутбол - это иллюзии. Американский наглый империализм будет делать вид хозяина в доме. И зависимость от желаний кого то - это путь в никуда. Если готовы танцевать под эту дудку , то и игра на поле будет по его правилам. Давно было пора играть в том окружении, которое готово к нашему присутстви..
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subbotaspartak
1743438190
Кто за нас - на одной руке, остальных мы видим...
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Plyash
1743443690
Кто в прибалтике тигров видел?Там одни моськи и шавки тявкают.Соловей,пенсне одень.
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