Вице-президент РФС: «Кто в Европе против нас? Прибалтийские тигры и поляки?»

Вице-президент РФС Денис Соловьев порассуждал о том, насколько сложно будет командам из России вернуться в международные соревнования.

– Есть ли у вас ощущение, что с ФИФА будет проще, чем с УЕФА?

– Нет. Почему?

– Европа настроена против нас.

– Я не могу так сказать. Кто там сильно против нас? Прибалтийские тигры и поляки?

Европа большая. Решение принимается большинством. Не думаю, что большинство против нас. Скорее они просто не за.