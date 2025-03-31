Вице-президент РФС: «Кто в Европе против нас? Прибалтийские тигры и поляки?»

Вице-президент РФС Денис Соловьев порассуждал о том, насколько сложно будет командам из России вернуться в международные соревнования.
– Есть ли у вас ощущение, что с ФИФА будет проще, чем с УЕФА?
– Нет. Почему?
– Европа настроена против нас.
– Я не могу так сказать. Кто там сильно против нас? Прибалтийские тигры и поляки?
Европа большая. Решение принимается большинством. Не думаю, что большинство против нас. Скорее они просто не за.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.
Источник: «Спорт-Экспресс»