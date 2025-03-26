Высокопоставленные чиновники УЕФА настаивают на возвращении России в европейский футбол (The Independent)

Британское издание The Independent опубликовало статью о возможном снятии санкций с российского футбола.

Утверждается, что в УЕФА есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».

Также внутри организации популярно мнение, что нужно вернуть российские команды в международные соревнования, чтобы прекратились разговоры о двойных стандартах в связи с неотстранением Израиля.