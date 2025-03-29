Личка прокомментировал крупную победу «Динамо» над «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по итогам матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

Дубль оформил Хорхе Карраскаль.

«Динамо» поднялось на 4-е место.

Следующий соперник москвичей – ЦСКА.

– Счастлив, что у нас получилось победить с таким хорошим счетом. Мы забили пять голов, значит, реализация была неплохая. Могли использовать больше ситуаций с выходом один на один в первом тайме.

Когда «Оренбург» забил, мне казалось, что офсайда не было. Когда уже мы забили два гола, немного успокоились. Мне не хватило передач за спину и вертикальной игры. Против команды с последнего места надо играть в интенсивный футбол.

– Как оцените игру Гладышева?

– Я его держал на поле потому, что был уверен, что он забьет, что наконец‑то это получится, но не вышло. Нужно забывать матчи, в которых не можешь забить, продолжать работать.

– Планируете выпускать Окишора на целый тайм в будущем?

– Я слежу за игроками. У него большая конкуренция. На его позиции играют Бителло и Карраскаль, это игроки высокого уровня. Я рад за Окишора, он работает и забивает голы. Надо добавить «физики», он еще немного ребенок.