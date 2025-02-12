Файзуллаев из ЦСКА назвал своего футбольного кумира: «Лучший игрок в истории»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев назвал Лионеля Месси своим футбольным кумиром. Он считает аргентинца лучшим игроком в истории.

– Кто были ваши футбольные кумиры?

– Лионель Месси. Когда его игру увидел, сразу же понял, что должен стать таким же, как он. Его стиль игры мне очень понравился. Это лучший игрок в истории футбола. Я вообще с детства был фанатом «Барселоны». Помню, какое впечатление на меня произвел финал Лиги Чемпионов – 2010/2011, когда «Барса» играла против «Манчестер Юнайтед». Всегда мечтал о майке Месси. Ее у меня не было, а вот майка Роналду, кстати, была. За ним, конечно, тоже следил и слежу, восхищаюсь им не меньше. Долгие годы это было великое противостояние.