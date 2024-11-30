Медведев – о включении Нино в список лучших защитников года: «Все болельщики российского футбола должны гордиться»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал включение защитника Нино в список лучших в 2024 году по версии ФИФА.

– Как вы оцениваете попадание Нино в список лучших защитников мира по версии ФИФА?

– Мы знаем качества Нино. Я считаю, что включение в список ФИФА, вне зависимости от того, войдет ли он в число лучших, это признание уровня футбола, который показывает и игрок, и «Зенит», а в конечном счете, признание и уровня РПЛ.

– Испытываете гордость из-за того, что игрок «Зенита» получил такое признание?

– Конечно, есть гордость. Ее должны испытывать не только болельщики «Зенита», но и все, кто болеет за отечественный футбол.

– Испытываете ли вы гордость из-за того, что селекция «Зенита» смогла найти футболиста, который входит в число лучших в мире по версии ФИФА?

– Это ответ тем, кто говорит, что легионеры приезжают отбывать номер и играют за деньги. Нино дал лучший ответ своим поведением и своей игрой.

«Зенит» купил Нино в январе за 5 миллионов евро у «Флуминенсе».

С бразильцами игрок в 2023 году дошел до финала клубного ЧМ, где уступил «Манчестер Сити».

Сейчас 27-летний Нино стоит 10 миллионов.

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