Игрок из РПЛ претендует на приз лучшему защитнику года по версии ФИФА

ФИФА в соцсетях огласила претендентов на звание лучшего защитника 2024 года. Список следующий:
- Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»);
- Нино («Зенит»);
- Бремер («Ювентус»);
- Алессандро Бастони («Интер»);
- Либерто Кэкачей («Эмполи»);
- Дани Карвахаль («Реал»);
- Данте («Ницца»);
- Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
- Альфонсо Дэвис («Бавария»);
- Федерико Димарко («Интер»);
- Жереми Фримпонг («Байер»);
- Алекс Гримальдо («Байер»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Матс Хуммельс («Рома»);
- Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»);
- Алистер Джонстон («Селтик»);
- Николас Отаменди («Бенфика»);
- Антонио Рюдигер («Реал»);
- Вильям Салиба («Арсенал»);
- Джонатан Та («Байер»);
- Вильям Троост-Эконг («Аль-Холуд»);
- Габриэл («Арсенал»).
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Источник: «Бомбардир»