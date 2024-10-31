Стало известно, пришлет ли Сирия основную сборную на матч с Россией

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири ответил на вопрос о планируемой товарищеской встрече со сборной России.

Ранее стало известно, что Бруней может прислать на матч с россиянами полупрофессионалов.

Причина – основная сборная будет в отпуске.

«У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды.

Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет», – сказал Амири.