Стало известно, пришлет ли Сирия основную сборную на матч с Россией

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири ответил на вопрос о планируемой товарищеской встрече со сборной России.
- Ранее стало известно, что Бруней может прислать на матч с россиянами полупрофессионалов.
- Причина – основная сборная будет в отпуске.
«У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды.
Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет», – сказал Амири.
- Матч Россия – Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде.
- Игра с Брунеем должна состояться 15 ноября в Краснодаре.
Источник: Sport24