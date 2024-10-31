Бруней отправит на матч с Россией полупрофессионалов: «Основная сборная в отпуске»

Футбольная ассоциация Брунея сообщила, что на товарищескую встречу с Россией приедет неосновная сборная.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период – три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре.

Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов.

В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», – сообщили в Брунейской ассоциации.