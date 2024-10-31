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  • Бруней отправит на матч с Россией полупрофессионалов: «Основная сборная в отпуске»

Бруней отправит на матч с Россией полупрофессионалов: «Основная сборная в отпуске»

31 октября 2024, 15:41
37

Футбольная ассоциация Брунея сообщила, что на товарищескую встречу с Россией приедет неосновная сборная.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период – три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре.

Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов.

В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», – сообщили в Брунейской ассоциации.

  • Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
  • Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
  • Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Бруней Россия
Комментарии (37)
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Октавиус
1730379392
цирк
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MazaiNN
1730380036
Привет от Пакистана. С прапорщиками из Брунея играть будем так как офицерский состав пузо греет на золотых песках Тайланда..
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...уефан
1730380042
...основная сборная в это время года занята на высеве риса вручную, а те кто собирает специи приедут, они могут, их сезон сбора ещё не настал. Ждите, встречайте! Привет Дюкову!...
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Ziklop
1730380901
наши дебилы из РФС классные трененги для сборной выбирают!!! нахер ваще сейчас эта сборная, молодёжь пусть наигрывается может они ещё поиграют....
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Таврида
1730381114
Можно в книгу рекордов Гиннесса попасть, если запасным брунейцам мячей 150 напихать.
Ответить
acor94
1730381144
Пздц позорище...
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andr45
1730381646
Неужели ДЮКОВ и эту брунейскую блевотину?))) Ставлю, что не только проглотит, но и высоко оценит ее вкус)
Ответить
DeStar
1730383590
блин. думал дно уже достигнуто ,а оказывается вот оно ,есть еще глубже.. как же жизнь интересна
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Лицом_на_клаве
1730385951
Ну и на буй сборной такой матч? Отправьте Спартак. Ему по силам наверное справиться с любителями.
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Cleaner
1730387331
Бруней решил ОКОНЧАТЕЛЬНО опустить нашу сборную? Папуасы против нас сброд свой решили выпустить! Вот это ДОСТИЖЕНИЕ ДЮКОВА!!!...(((
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