Назначены комментаторы на дерби ЦСКА – «Спартак» и другие матчи 14-го тура РПЛ

«Матч ТВ» сообщил, кто будет комментировать игры 14-го тура чемпионата России.
На дерби ЦСКА – «Спартак» будут работать Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский.
1 ноября
«Динамо» – «Ростов». Роман Трушечкин, Дмитрий Жичкин («Матч! Премьер», 18:50)
2 ноября
«Зенит» – «Динамо Мх». Михаил Крестинин, Павел Богданов («Матч ТВ», 17:30)
«Локомотив» – «Рубин». Константин Генич, Михаил Меламед («Матч! Премьер», 17:50)
ЦСКА – «Спартак»: Георгий Черданцев, Михаил Моссаковский («Матч ТВ», «Матч! Премьер», 20:00)
3 ноября
«Акрон» – «Крылья Советов». Александр Аксенов, Петр Коптев («Матч! Премьер», 12:50)
«Ахмат» – «Пари НН». Олег Пирожков, Адам Ахмадов («Матч! Премьер», 15:05)
«Факел» – «Химки». Роман Нагучев, Владислав Будлянский («Матч ТВ», «Матч! Премьер», 17:15)
«Краснодар» – «Оренбург». Александр Неценко («Матч! Премьер», 19:35)
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE