Александр Аксенов
Тренер
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Аксенов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 августа 1983
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Аксенов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 августа 1983
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Родина-М
|18
|3
|11
|4
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Родина-М
|1 : 0
|Ядро
|23.07.2022
|Родина-М
|0 : 1
|Динамо СПб
|31.07.2022
|Зенит-2
|4 : 2
|Родина-М
|06.08.2022
|Родина-М
|1 : 1
|Луки-Энергия
|10.08.2022
|Электрон
|0 : 0
|Родина-М
|15.08.2022
|Родина-М
|0 : 0
|Звезда
|20.08.2022
|Балтика-БФУ
|0 : 1
|Родина-М
|04.09.2022
|Ленинградец
|7 : 0
|Родина-М
|05.11.2022
|Родина-М
|0 : 1
|Зоркий
|27.10.2022
|Динамо СПб
|6 : 1
|Родина-М
|26.09.2022
|Родина-М
|0 : 1
|Зенит-2
|01.10.2022
|Луки-Энергия
|4 : 1
|Родина-М
|07.10.2022
|Родина-М
|3 : 1
|Электрон
|15.10.2022
|Звезда
|2 : 1
|Родина-М
|19.10.2022
|Родина-М
|1 : 1
|Балтика-БФУ
|30.10.2022
|Родина-М
|0 : 3
|Ленинградец
|10.09.2022
|Зоркий
|4 : 0
|Родина-М
|17.09.2022
|Родина-М
|0 : 3
|Енисей-М