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Назначен судья на матч ЦСКА – «Спартак»
Назначен судья на матч ЦСКА – «Спартак»
31 октября 2024, 13:26
11
РФС назначил арбитров на 14-й тур РПЛ.
Встречу ЦСКА и «Спартака» рассудит
Алексей Сухой
из Люберец.
Матч состоится 2 ноября на «ВЭБ Арене».
Сухой не пропускает ни одного тура с начала сезона-2023/24.
Стартует 14-й тур завтра, 1 ноября, встречей
«Динамо»
–
«Ростов»
.
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Источник:
«Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов
Зенит
Динамо Мх
Локомотив
Рубин
ЦСКА
Спартак
Факел
Химки
Ахмат
Нижний Новгород
Акрон
Крылья Советов
Краснодар
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Комментарии (11)
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andr2112
1730370806
А почему не Карасев? Уж он то их бы рассудил, задал бы высокую планку и половина игроков ушла бы на костылях))))
Ответить
7
Борис34684
1730371831
Без разницы кто, главное исключить предвзятость. После Факела армейцы костьми должны лечь но выиграть.
Ответить
1
...уефан
1730372380
..."И вот, ведут их всех на суд, а судьи яйцами трясут"(с)/адаптация/...
Ответить
3
FCSpartakM
1730373371
Зашел с надеждой, чтобы не Карась. А то опять футбола бы не увидели, а вседозволенный регби.
Ответить
2
Таарон
1730379828
Я извиняюсь, а Карасёву 2-ку за последние художества поставили?
Ответить
1
subbotaspartak
1730389303
Сухой не пропускает ни одного тура с начала сезона-2023/24. Вооще сухой...
Ответить
1
zigbert
1730403092
Не самый худший вариант. Пойдет.
Ответить
0
Gwynbleidd
1730447018
Так себе назначение... Лучше бы Левникова поставили, на данный момент самый квалифицированный наш судья...
Ответить
0
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