Бубнов назвал спорных кандидатов в сборную России на игры с Сирией и Брунеем

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил расширенный состав национальной команды России на сбор в ноябре.

«Вратарей включили как никогда много. Все они примерно одного уровня за исключением, пожалуй, Агкацева. По вратарям больших вопросов нет. У Кафанова будет из кого выбирать. Все способны хорошо сыграть с Сирией и Брунеем. Много работы у их ворот не должно быть.

Карпин традиционно включил в расширенный состав Максима Осипенко. Тут всe понятно, но нельзя не отметить, что в последнее время защитник «Ростова» сильно сдал.

Вопросы есть и по Морозову, Горшкову и Караваеву. Эти игроки обороны не имеют достаточно игровой практики в клубах. Не в оптимальной форме находится и Александр Солдатенков. Хотя, смотря на будущих соперников, вызывать можно любых защитников.

Пока Карпин будет руководить сборной, в составе всегда найдeтся место для Данила Глебова, хотя в России хватает более мастеровитых футболистов. Те же Баринов и Карпукас сильнее, да и Батраков стал новой звездой нашего чемпионата.

Кривцов сейчас также не в лучшей форме. Получается, что Карпин включил в список игрока из второй команды «Краснодара».

По Миранчукам тоже есть большие вопросы. Алексея то считают героем в США, то меняют посреди встречи. Антон не провeл ни одного полного матча за «Сьон», который находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Швейцарии.

Непонятно, по каким критериям в списке оказался Чалов. Фeдор не забивал в официальных матчах больше месяца, при этом он играет в скромном чемпионате Греции. Вполне можно обойтись и без помощи Сергеева, который не воспрянул после перехода из «Зенита» в «Крылья Советов».

Из невключeнных в список можно выделить Зелимхана Бакаева. В последних турах игрок «Химок» выглядел хорошо, забив «Локомотиву» и московскому «Динамо». Его можно смело вызывать, учитывая текущую форму. Карпину не помешало бы поддержать Зелимхана в непростой период карьеры.

Неплохо было бы познакомиться и с вратарeм «Оренбурга» Богданом Москвичeвым. Молодой и перспективный парень. Да, он напорол в последнем матче с «Рубином», но кто из нынешних вратарей сборной так не ошибался в своe время?» – написал Бубнов.