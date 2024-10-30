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  • Бубнов назвал спорных кандидатов в сборную России на игры с Сирией и Брунеем

Бубнов назвал спорных кандидатов в сборную России на игры с Сирией и Брунеем

30 октября 2024, 08:57
4

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил расширенный состав национальной команды России на сбор в ноябре.

«Вратарей включили как никогда много. Все они примерно одного уровня за исключением, пожалуй, Агкацева. По вратарям больших вопросов нет. У Кафанова будет из кого выбирать. Все способны хорошо сыграть с Сирией и Брунеем. Много работы у их ворот не должно быть.

Карпин традиционно включил в расширенный состав Максима Осипенко. Тут всe понятно, но нельзя не отметить, что в последнее время защитник «Ростова» сильно сдал.

Вопросы есть и по Морозову, Горшкову и Караваеву. Эти игроки обороны не имеют достаточно игровой практики в клубах. Не в оптимальной форме находится и Александр Солдатенков. Хотя, смотря на будущих соперников, вызывать можно любых защитников.

Пока Карпин будет руководить сборной, в составе всегда найдeтся место для Данила Глебова, хотя в России хватает более мастеровитых футболистов. Те же Баринов и Карпукас сильнее, да и Батраков стал новой звездой нашего чемпионата.

Кривцов сейчас также не в лучшей форме. Получается, что Карпин включил в список игрока из второй команды «Краснодара».

По Миранчукам тоже есть большие вопросы. Алексея то считают героем в США, то меняют посреди встречи. Антон не провeл ни одного полного матча за «Сьон», который находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Швейцарии.

Непонятно, по каким критериям в списке оказался Чалов. Фeдор не забивал в официальных матчах больше месяца, при этом он играет в скромном чемпионате Греции. Вполне можно обойтись и без помощи Сергеева, который не воспрянул после перехода из «Зенита» в «Крылья Советов».

Из невключeнных в список можно выделить Зелимхана Бакаева. В последних турах игрок «Химок» выглядел хорошо, забив «Локомотиву» и московскому «Динамо». Его можно смело вызывать, учитывая текущую форму. Карпину не помешало бы поддержать Зелимхана в непростой период карьеры.

Неплохо было бы познакомиться и с вратарeм «Оренбурга» Богданом Москвичeвым. Молодой и перспективный парень. Да, он напорол в последнем матче с «Рубином», но кто из нынешних вратарей сборной так не ошибался в своe время?» – написал Бубнов.

  • По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, из расширенного списка в 39 человек в итоговый попадут 26-27.
  • 15 ноября в Краснодаре его подопечные сыграют с Брунеем, 19 ноября в Волгограде – с Сирией.

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Источник: Sportbox.ru
Товарищеские матчи. Сборные Россия Бруней Сирия Бубнов Александр
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1730271187
Эта сборная - не позорная, Она сильная и проворная. Все солдатики - мастера. Ура!
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АлексМак
1730282930
правильно всё написал
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FCSpartakM
1730284917
Бубнову даже не в падлу было всех их перечислять. Чем дальше в лес, тем глупее дятлы. Карпину бы отдохнуть от работы в целом. Что Ростов буксует, что в сборной швах с играми и составом.
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САДЫЧОК
1730291349
Очень хороший эксперт Бубнов-но Москвичев-это худший вратарь РПЛ ни паса , не выноса , не мысли футбольной!
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