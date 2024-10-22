23 октября 2024 года на стадионе «Turkistan Arena» состоится матч пятнадцатого тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Туран» и «Тобол». Оба клуба находятся на разных позициях в турнирной таблице, и «Тобол» выглядит фаворитом этого противостояния.

«Туран»

«Туран» переживает трудный период. Команда проиграла три последних матча в чемпионате, включая поражение со счетом 1:5 от «Кайрата». В последних пяти играх команда забила лишь 4 гола и пропустила 11, что говорит о слабой обороне и недостаточной эффективности в атаке. На данный момент «Туран» занимает 12-е место в таблице с 19 очками, и победа в этом матче крайне важна для них.

Последние матчи «Турана»:

«Тобол»

«Тобол» занимает 6-е место в чемпионате с 33 очками и находится в лучшей форме по сравнению с соперником. Команда выиграла два из последних пяти матчей, включая минимальную победу над «Ордабасы» со счетом 1:0. «Тобол» демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 10 матчей Премьер-лиги. Лучший бомбардир команды, Ислам Чесноков, забил 10 голов в 25 матчах, что делает его ключевым игроком на поле.

Последние матчи «Тобола»:

Личные встречи

«Тобол» доминирует в очных противостояниях с «Тураном». В последних пяти матчах они не проиграли ни разу, что дает им дополнительное психологическое преимущество перед предстоящим матчем.

Премьер-лига. 02.03.2024: «Тобол» 2:0 «Туран»

Премьер-лига. 01.07.2022: «Туран» 2:2 «Тобол»

Премьер-лига. 04.04.2022: «Тобол» 3:0 «Туран»

Статистика

«Туран»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

«Тобол»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч «Туран» – «Тобол»

С учетом текущей формы команд, «Тобол» имеет явное преимущество в этом матче. «Туран» испытывает серьезные трудности как в обороне, так и в атаке, что делает их уязвимыми перед соперником, который стабильно забивает и демонстрирует более уверенную игру в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Тобола» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Тобола» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Исходя из игровой формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным выглядит уверенная победа «Тобола» с преимуществом в два мяча.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Тобола» за коэффициент 7.50.