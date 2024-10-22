23 октября 2024 года на стадионе «Turkistan Arena» состоится матч пятнадцатого тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Туран» и «Тобол». Оба клуба находятся на разных позициях в турнирной таблице, и «Тобол» выглядит фаворитом этого противостояния.
«Туран»
«Туран» переживает трудный период. Команда проиграла три последних матча в чемпионате, включая поражение со счетом 1:5 от «Кайрата». В последних пяти играх команда забила лишь 4 гола и пропустила 11, что говорит о слабой обороне и недостаточной эффективности в атаке. На данный момент «Туран» занимает 12-е место в таблице с 19 очками, и победа в этом матче крайне важна для них.
Последние матчи «Турана»:
- «Кайрат» 5:1 «Туран»
- «Атырау» 3:0 «Туран»
- «Ордабасы» 2:0 «Туран»
- «Туран» 1:0 «Кызыл-Жар»
- «Туран» 2:1 «Шахтер Караганда»
«Тобол»
«Тобол» занимает 6-е место в чемпионате с 33 очками и находится в лучшей форме по сравнению с соперником. Команда выиграла два из последних пяти матчей, включая минимальную победу над «Ордабасы» со счетом 1:0. «Тобол» демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 10 матчей Премьер-лиги. Лучший бомбардир команды, Ислам Чесноков, забил 10 голов в 25 матчах, что делает его ключевым игроком на поле.
Последние матчи «Тобола»:
- «Тобол» 1:0 «Ордабасы»
- «Женис» 2:1 «Тобол»
- «Тобол» 1:0 «Шахтер Караганда»
- «Тобол» 3:0 «Актобе»
- «Елимай» 2:1 «Тобол»
Личные встречи
«Тобол» доминирует в очных противостояниях с «Тураном». В последних пяти матчах они не проиграли ни разу, что дает им дополнительное психологическое преимущество перед предстоящим матчем.
- Премьер-лига. 02.03.2024: «Тобол» 2:0 «Туран»
- Премьер-лига. 01.07.2022: «Туран» 2:2 «Тобол»
- Премьер-лига. 04.04.2022: «Тобол» 3:0 «Туран»
Статистика
«Туран»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
«Тобол»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
Прогноз на матч «Туран» – «Тобол»
С учетом текущей формы команд, «Тобол» имеет явное преимущество в этом матче. «Туран» испытывает серьезные трудности как в обороне, так и в атаке, что делает их уязвимыми перед соперником, который стабильно забивает и демонстрирует более уверенную игру в последних матчах.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Тобола» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Тобола» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Исходя из игровой формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным выглядит уверенная победа «Тобола» с преимуществом в два мяча.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Тобола» за коэффициент 7.50.