Бывший судья ФИФА прокомментировал удаление Вендела

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин объяснил действия судейской бригады в моменте с удалением полузащитника «Зенита» Вендела в гостевом матче 20‑го тура РПЛ против «Факела» (2:0). Бразилец был удален с поля на 74-й минуте за неприличный жест в адрес трибун.

«Надо понять, как происходил механизм. Ситуация какая: жест Вендела, потом мяч вышел из игры, игра возобновилась, потом опять вышел… И только после второго возобновления VAR пригласил Мешкова к монитору.

Надо понимать: если игра возобновилась, но судьи увидели факт агрессивного поведения – плевка или нецензурного жеста, они имеют право пригласить к монитору даже когда игра уже восстановилась. С точки зрения правил здесь всe было нормально.

Почему произошла эта задержка, почему не видели судьи изначально и VAR не придержал игру, не приостановил? Я не знаю, могу только догадываться.

Может быть, ассистент увидел, например, что Вендел что‑то показывает, и не был уверен, насколько это нецензурный жест. Искал там VAR: «Ребята, проверьте и посмотрите, насколько это нецензурный жест». И VAR начал проверять, поэтому получилась такая пауза. Но по факту, при таком жесте у судей не было никаких шансов не показать красную карточку», – сказал Лапочкин.