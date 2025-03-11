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Бывший судья ФИФА прокомментировал удаление Вендела

Сегодня, 09:52
12

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин объяснил действия судейской бригады в моменте с удалением полузащитника «Зенита» Вендела в гостевом матче 20‑го тура РПЛ против «Факела» (2:0). Бразилец был удален с поля на 74-й минуте за неприличный жест в адрес трибун.

«Надо понять, как происходил механизм. Ситуация какая: жест Вендела, потом мяч вышел из игры, игра возобновилась, потом опять вышел… И только после второго возобновления VAR пригласил Мешкова к монитору.

Надо понимать: если игра возобновилась, но судьи увидели факт агрессивного поведения – плевка или нецензурного жеста, они имеют право пригласить к монитору даже когда игра уже восстановилась. С точки зрения правил здесь всe было нормально.

Почему произошла эта задержка, почему не видели судьи изначально и VAR не придержал игру, не приостановил? Я не знаю, могу только догадываться.

Может быть, ассистент увидел, например, что Вендел что‑то показывает, и не был уверен, насколько это нецензурный жест. Искал там VAR: «Ребята, проверьте и посмотрите, насколько это нецензурный жест». И VAR начал проверять, поэтому получилась такая пауза. Но по факту, при таком жесте у судей не было никаких шансов не показать красную карточку», – сказал Лапочкин.

  • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям.
  • Вендел должен пропустить матч 21-го тура со «Спартаком».
  • КДК РФС рассмотрит инцидент с бразильцем 13 марта.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Лапочкин Сергей
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Комментарии (12)
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Good_win
1741677508
да сейчас заднеприводные отмажут свою шоколадку - закон для всех един, но для б.о.м.ж.е.й законов нет...
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ivany4
1741679683
Выскажись Лапочкин против регламента и пришлось бы ему потерять теплую будку, на холодную дачу.)) Видимо уже прочитал, что Факел готовит протест по двум забитым мячам в их ворота. Мне был интересен разбор только второго гола. А тут сразу два??))
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Айболид
1741681561
Оператору была дана команда "искать" и он нашёл (но с задержкой ) . Всё там в Воронеже было спланированно и срежиссированно с одной целью - любыми седствами выбить из состава Зенита ключевых игроков , перед матчем со Спартаком . Непосредственно ФК Факел это было ни к чему , следовательно "заказ" был сделан со стороны .
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