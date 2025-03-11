Россия сыграет с Гренадой, Мостового пригласили тренировать в Примеру, бюджет «Зенита» и другие новости

Назван один из главных противников возвращения пива на стадионы в России.

Несколько российских судей могут дисквалифицировать после проверки на полиграфе.

Дзюба объяснил свой феномен: «Просто я очень сексуальный».

Экс-игрок «Факела» заявил, что заказать расистский скандал в Воронеже мог «Спартак».

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Нашелся форвард, способный побить рекорд Дзюбы: «Да, мне по силам».

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Капитан «Факела» потребовал извинений от Семака.

Клуб Примеры пригласил Мостового на должность тренера.

«Спартак» отругали за грязную игру против «Рубина»: «Раньше за такое презирал весь футбольный мир».

Посольство Бразилии вмешалось в расистский скандал с Венделом.

Раскрыт бюджет «Зенита» на 2025 год.

Опубликованы первые слова Вендела после удаления в Воронеже.

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