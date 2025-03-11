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  • Россия сыграет с Гренадой, Мостового пригласили тренировать в Примеру, бюджет «Зенита» и другие новости

Россия сыграет с Гренадой, Мостового пригласили тренировать в Примеру, бюджет «Зенита» и другие новости

11 марта 2025, 01:25
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Назван один из главных противников возвращения пива на стадионы в России.

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Опубликованы первые слова Вендела после удаления в Воронеже.

Опубликовано видео, где фанаты «Факела» ухают в адрес Вендела.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Назарян
1741678131
следующий матч наверное будет с Антарктидой потом с Арктикой и так далее.....
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