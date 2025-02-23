Экс-главный тренер сборной Казахстана прокомментировал вариант перехода Дзюбы в «Кайрат»

Бывший главный тренер сборной Казахстана и «Ахмата» Магомед Адиев высказал о возможности перехода 36-летнего нападающего Артeма Дзюбы из «Акрона» в «Кайрат».

– Дзюбе будет легко играть в Казахстане или нет?

– Опять же, всe зависит от руководителей и от тренера. Если они видят в нeм перспективу, что он может им помочь в еврокубках, то почему бы и нет. Артeм очень, скажем так, по российским меркам большой форвард. Сейчас в «Акроне» он доказывает, что не потерял мотивацию. Потому я думаю, что это будет определенное усиление для «Кайрата».

– Не рискованно брать такого возрастного нападающего под Лигу чемпионов?

– Думаю, что нет. Его последние игры за «Акрон» показывают, что он находится в хорошей форме. Плюс, как мы знаем, «Кайрат» никогда не боялся подписывать людей в возрасте. Тимощук и Аршавин тому доказательство. Они хорошо выступали в чемпионате Казахстана.

Я думаю, что здесь проблем не будет. С мотивацией Артeма. Если он захочет сменить обстановку, то я думаю, что этот союз должен дать результат.

– Можно ли будет назвать Артeма Дзюбу звездой чемпионата Казахстана, учитывая его заслуги?

– Конечно, можно будет говорить. Но опять же, всe то, что было. Регалии, конечно, остаются, но профессиональный спортсмен должен доказывать здесь и сейчас. Если Артeм переедет туда с большой мотивацией, то я думаю, что это будет большой плюс для чемпионата Казахстана.