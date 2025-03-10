Юран признался, что заставляет своих игроков провоцировать соперника

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что просит своих игроков психологически давить на соперников.

– Слукавить или нет? Вы знаете, что я честный. Да, я говорил, что нужно играть плотнее, где‑то провоцировать. Тогда у нас больше шансов.

– Это же неспортивное поведение.

– Почему? Играть плотно можно и нужно. Сколько провокаций в европейском футболе?

Я никогда не призывал беспредельничать. Где‑то «покусывать» аккуратно. Кто‑то не сдержится… бывает такое. Заставлять нервничать. Это все равно эмоции. Футболист где‑то может сорваться.