Юран признался, что заставляет своих игроков провоцировать соперника

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что просит своих игроков психологически давить на соперников.
– Слукавить или нет? Вы знаете, что я честный. Да, я говорил, что нужно играть плотнее, где‑то провоцировать. Тогда у нас больше шансов.
– Это же неспортивное поведение.
– Почему? Играть плотно можно и нужно. Сколько провокаций в европейском футболе?
Я никогда не призывал беспредельничать. Где‑то «покусывать» аккуратно. Кто‑то не сдержится… бывает такое. Заставлять нервничать. Это все равно эмоции. Футболист где‑то может сорваться.
- Юран без работы почти год.
- Сейчас он появляется в эфирах «Матч ТВ» в качестве эксперта.
- Юран-футболист выигрывал чемпионат России со «Спартаком».
Источник: «Матч ТВ»