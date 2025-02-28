Форвард «Краснодара» перешел в клуб из Казахстана

Центрфорвард «Краснодара» Константин Дорофеев перешел в казахстанский «Туран». По данным Transfermarkt, игрок будет выступать в команде из Туркестана до 30 июня на правах аренды.

Россиянин стал одним из 9 легионеров, которых «Туран» подписал за день.

Дорофеев – воспитанник академий «Чертаново» и «Краснодара».

Первую половину сезона он провел в «Краснодаре-2» в дивизионе А Второй лиги, где сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 передачу.

В этом сезоне Дорофеев попал в заявку на один из официальных матчей основного состава «Краснодара», но на поле не вышел.

В сентябре 2024 года провел 2 матча за молодежную сборную России, забил 1 гол.