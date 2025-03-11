В «Факеле» объяснили отсутствие фамилии на футболке Пуси

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, почему на футболке новичка команды Белайди Пуси написано имя, а не фамилия.
– В матче «Факел» – «Зенит» сошлись два игрока, у которых фамилий как будто не существует.
– Давайте не будем детским садом заниматься, мы можем называть. У нас Беляйди Пуси.
– Почему на его футболке написано имя?
– Это выбор игрока, это не мы. Он играл в другой команде, у него так же было написано то, что он хотел. Номер игрока, что писать – решает он. Мы никаким образом не влияем. Давайте в детский сад не будем уходить.
Мы можем подумать, что-то сказать, но у нас политика простая в этом случае – принимает решение игрок.
- «Факел» приобрел 27-летнего Пуси у «Шамахы» за 100 тысяч евро.
- Форвард дебютировал за воронежский клуб в матче 19-го тура с «Химками», а в игре с «Зенитом» остался на скамейке запасных.
- На футболке нападающего петербургского клуба Лусиано Гонду также написано только имя.
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»