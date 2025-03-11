В «Факеле» объяснили отсутствие фамилии на футболке Пуси

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, почему на футболке новичка команды Белайди Пуси написано имя, а не фамилия.

– В матче «Факел» – «Зенит» сошлись два игрока, у которых фамилий как будто не существует.

– Давайте не будем детским садом заниматься, мы можем называть. У нас Беляйди Пуси.

– Почему на его футболке написано имя?

– Это выбор игрока, это не мы. Он играл в другой команде, у него так же было написано то, что он хотел. Номер игрока, что писать – решает он. Мы никаким образом не влияем. Давайте в детский сад не будем уходить.

Мы можем подумать, что-то сказать, но у нас политика простая в этом случае – принимает решение игрок.