Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В «Факеле» объяснили отсутствие фамилии на футболке Пуси

Сегодня, 09:22
5

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, почему на футболке новичка команды Белайди Пуси написано имя, а не фамилия.

– В матче «Факел» – «Зенит» сошлись два игрока, у которых фамилий как будто не существует.

– Давайте не будем детским садом заниматься, мы можем называть. У нас Беляйди Пуси.

– Почему на его футболке написано имя?

– Это выбор игрока, это не мы. Он играл в другой команде, у него так же было написано то, что он хотел. Номер игрока, что писать – решает он. Мы никаким образом не влияем. Давайте в детский сад не будем уходить.

Мы можем подумать, что-то сказать, но у нас политика простая в этом случае – принимает решение игрок.

  • «Факел» приобрел 27-летнего Пуси у «Шамахы» за 100 тысяч евро.
  • Форвард дебютировал за воронежский клуб в матче 19-го тура с «Химками», а в игре с «Зенитом» остался на скамейке запасных.
  • На футболке нападающего петербургского клуба Лусиано Гонду также написано только имя.

Еще по теме:
Экс-судья ФИФА назвал сложности в оценке эпизода с удалением Якимова
«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела 6
Вендел высказался об инциденте в Воронеже 6
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Факел Пуси Белайди Асхабадзе Роман
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1741674861
Стеснятся своей фамилии - самое последнее дело. Хоть *********, обязаны писать.
Ответить
АК 68
1741676749
Так все таки что написано у него на футболке? Пуси - это имя или фамилия?И как правильно пишется - в одном месте написано Белайди, в другом Беляйди, непонятно?
Ответить
Айболид
1741681731
"выбор игрока, это не мы" . Ага , после эпизода с Венделом , в этот детский лепет "поверят" только в свинарнике .
Ответить
Главные новости
ФотоВсе 234 гола Дзюбы: какой команде, какому вратарю забил больше всего и море другой интересной статистики
11:37
4
Экс-судья ФИФА назвал сложности в оценке эпизода с удалением Якимова
11:04
«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела
10:57
6
Канчельскис объяснил, почему у европейских клубов мало интереса к российским игрокам
10:38
1
Вендел высказался об инциденте в Воронеже
10:25
6
Бывший судья ФИФА прокомментировал удаление Вендела
09:52
12
Пономарев назвал трех нападающих, которые были более великими, чем Дзюба
09:40
2
В «Факеле» объяснили отсутствие фамилии на футболке Пуси
09:22
5
«Зенит» собрал доказательства для заседания КДК и попросит отменить удаление Вендела
09:08
25
Россия сыграет с Гренадой, Мостового пригласили тренировать в Примеру, бюджет «Зенита» и другие новости
01:25
1
Все новости
Все новости
Киряьков – о рекорде Дзюбы: «Не стоит кричать на каждом углу, что это супер-пупер»
11:32
Фото«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»
10:08
Бывший судья ФИФА прокомментировал удаление Вендела
09:52
12
Пономарев назвал трех нападающих, которые были более великими, чем Дзюба
09:40
2
В «Факеле» объяснили отсутствие фамилии на футболке Пуси
09:22
5
Семшов выразил несогласие с удалением игрока «Факела» Якимова
09:13
«Зенит» собрал доказательства для заседания КДК и попросит отменить удаление Вендела
09:08
25
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
09:01
Титов прокомментировал возможное спасение Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»
01:05
8
Журавель назвал команду топ-3 РПЛ с самой яркой игрой
00:45
ВидеоИгроки «Пари НН» оплатят фанатам выезд в Казань
00:04
Юран признался, что заставляет своих игроков провоцировать соперника
Вчера, 23:32
1
ВидеоСемак поучаствовал в челлендже «10 из 10»: оценивал тяжесть женских пороков, среди которых было боление за «Спартак»
Вчера, 22:40
1
ВидеоОпубликовано видео, где фанаты «Факела» ухают в адрес Вендела
Вчера, 22:27
27
Волочкова отреагировала на рекорд Дзюбы: «Артем помог мне, огромное ему спасибо»
Вчера, 22:21
1
Стало известно, когда КДК может отменить дисквалификацию Вендела на матч со «Спартаком»
Вчера, 21:55
13
Червиченко: «Зенит» через расистский кейс оттопчется на Воронеже за кричалку про «позор российского футбола»
Вчера, 21:31
13
Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»
Вчера, 21:05
5
ФотоТульский «Арсенал» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет
Вчера, 20:45
2
ВидеоОпубликованы первые слова Вендела после удаления в Воронеже
Вчера, 20:29
17
Осинькин призвал футболистов учиться у Дзюбы
Вчера, 20:21
3
«Это Россия, здесь возможно все»: Гурцкая – о том, спасут ли Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»
Вчера, 19:58
14
Радченко определил виновного в расистском скандале в Воронеже
Вчера, 19:44
13
Петржела ответил, кто лучше – Кержаков или Дзюба
Вчера, 19:35
4
Фото«Динамо» продлило до 2029 года контракт с парагвайским защитником
Вчера, 19:24
Раскрыт бюджет «Зенита» на 2025 год
Вчера, 19:12
9
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после поражения от «Рубина»
Вчера, 18:54
11
Посольство Бразилии вмешалось в расистский скандал с Венделом
Вчера, 18:46
35
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 