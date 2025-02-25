Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу «списанным материалом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможности перехода нападающего Артема Дзюбы из «Акрона» в «Кайрат».
«Если клуб хочет с треском провалиться в Лиге чемпионов, Дзюба в этом поможет. Пусть покупают, если мозгов нет. Дзюба уже ничего из себя не представляет как футболист. Артем – списанный материал», – сказал Пономарев.
- Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев ранее заявил, что лично разговаривал с Дзюбой и ждeт его в своем клубе.
- Дзюба провел за «Акрон» в этом сезоне 11 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
- Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2025 года.
- «Кайрат» в прошлом году занял 1-е место в чемпионате Казахстана и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.