Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу «списанным материалом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможности перехода нападающего Артема Дзюбы из «Акрона» в «Кайрат».

«Если клуб хочет с треском провалиться в Лиге чемпионов, Дзюба в этом поможет. Пусть покупают, если мозгов нет. Дзюба уже ничего из себя не представляет как футболист. Артем – списанный материал», – сказал Пономарев.