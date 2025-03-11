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  • «Зенит» собрал доказательства для заседания КДК и попросит отменить удаление Вендела

«Зенит» собрал доказательства для заседания КДК и попросит отменить удаление Вендела

Сегодня, 09:08
25

«Зенит» 11 марта планирует подать заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

В понедельник, 10 марта, сине-бело-голубые собирали доказательства, связанные с расистскими оскорблениями от болельщиков воронежцев. В клубе надеются, что благодаря им удаление бразильца будет отменено.

  • Вендел был удален с поля на 74-й минуте игры за неприличный жест в адрес трибун.
  • Заседание КДК пройдет в четверг, 13 марта.
  • В 21-м туре «Зенит» сыграет со «Спартаком» 16 марта на стадионе «Лукойл Арена».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел
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Комментарии (25)
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mahan
1741674168
Предположим даже если и есть доказательства. какое право игрок имел показывать оскорбительные жесты трибунам ? Там же не все оскорбляли его, а он оскорбил всех. Не понятно почему надо отменять наказание для игрока ? Если реально были расисткие выкрики, надо наказать этих людей, с этим надо бороться, согласен. Но почему игрок решил, что именно ему кто-то что кричал и показывал ? И почему у игрока есть право оскорблять всю трибуну болельщиков, когда ему что-то показалось. Наказание игрок должен понести.
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Борис34684
1741674802
Огласите весь список доказательств, пожалуйста.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1741675761
#ЗенитПозорРоссийскогоФутбола
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АЛЕКС 58
1741677094
Попросит или прикажет отменить удаление?
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vadikrew
1741677475
И сколько ж нулей содержится в этих доказательствах? Интересно...
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oyabun
1741677479
Самое интересное, что у Зенита очень велики шансы на то что по их апеляции будет принято положительное для них решение. Потому что это Зенит, читай Газпром.
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Литейный 4 (returned)
1741677670
Сложно будет убедить прохряковское КДК. Только фактами можно их прибить. Гыгыгы
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NewLife
1741678286
Я живу постоянно краснея, за упадок ума и морали: раньше врали намного честнее и намного изящнее крали И. Губерман
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ivany4
1741678755
Во всей этой ситуации меня лично интересует только одно - как все это будет увязано с существующим регламентом РФС. А именно, правильно ли показана карточка(пункт № регламента), какое полное наказание за такие вещи, должны ли учитываться "общие" доказательства, впечатления, куски видео и т.п. Есть ли в регламенте пункт освобождение от наказания в следствии выведения игрока из душевного равновесия? Если признать Вендела не виновным, значит надо будет наказать виновников. Кого?? Одним из аргументов введения ФАйДи было исключение наказания "всех оптом", а пожизненное удаление зачинщиков. Как быть в этом случае? Услышать можно все, в том числе и в фейках. Как быть с фактами - они есть или их нет??
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ziborock
1741681694
Семак за клевету еще перед Факелом не извинился?! Тоже впаять дискву за оскорбление игроков соперника!
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