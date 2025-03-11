«Зенит» собрал доказательства для заседания КДК и попросит отменить удаление Вендела

«Зенит» 11 марта планирует подать заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

В понедельник, 10 марта, сине-бело-голубые собирали доказательства, связанные с расистскими оскорблениями от болельщиков воронежцев. В клубе надеются, что благодаря им удаление бразильца будет отменено.