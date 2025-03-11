Пономарев назвал трех нападающих, которые были более великими, чем Дзюба

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв оценил рекорд нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы.

«Да, Дзюба много забивает, но у нас в стране были более великие нападающие – Симонян, Стрельцов, Федотов. Артeм молодец, но не великий, ничего выдающегося нет в этом достижении по сравнению с топовыми футболистами из других стран.

Дзюба забивной, но класса нет. Он может продавить массой в штрафной, потолкаться, головой пробить, пас отдать», – сказал Пономарев.