Пономарев назвал трех нападающих, которые были более великими, чем Дзюба

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв оценил рекорд нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы.
«Да, Дзюба много забивает, но у нас в стране были более великие нападающие – Симонян, Стрельцов, Федотов. Артeм молодец, но не великий, ничего выдающегося нет в этом достижении по сравнению с топовыми футболистами из других стран.
Дзюба забивной, но класса нет. Он может продавить массой в штрафной, потолкаться, головой пробить, пас отдать», – сказал Пономарев.
- В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- Форвард отметил, что хочет достичь отметки в 250 забитых голов.
Источник: «Советский спорт»