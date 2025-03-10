Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • 50-летняя мать внебрачного сына Куртуа пожаловалась на недостаточную помощь от Тибо

50-летняя мать внебрачного сына Куртуа пожаловалась на недостаточную помощь от Тибо

Вчера, 23:50

Бывшая любовница вратаря «Реала» Тибо Куртуа Эльза Изак выступила с заявлением в СМИ. Она пожаловалась, что бельгиец недостаточно помогает ей и сыну.

50-летней Эльзе грозит конфискация жилья. По ее словам, она и внебрачный сын Куртуа могут стать бездомными, поскольку Тибо не помогает платить по счетам. Изак должна 63 тысячи фунтов по ипотеке.

«Для меня неприемлемо видеть, как Тибо летает на частных самолетах, развлекается на яхтах, оставляя своего ребенка здесь, в этих условиях – в плесени.

Разве он не может выделить немного больше, чтобы заботиться о своем сыне?» – недоумевает Эльза, чьи фото ниже.

  • Изак живет в Англии. С ней Куртуа встречался, когда выступал за «Челси». Тибо было 22 года, любовнице – 40 лет.
  • Женщина сейчас живет с сыном в доме стоимостью 3 миллиона фунтов.
  • Куртуа сейчас в браке, всего у него четверо детей от разных отношений.

Еще по теме:
Тренер сборной Бельгии сделал заявление о возвращении Куртуа 1
Четыре игрока «Реала» пропустят кубковый полуфинал с «Сосьедадом» 1
Раскрыта дата возвращения Куртуа в сборную Бельгии
Источник: Daily Mail
Испания. Примера Бельгия. Про-Лига Реал Куртуа Тибо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото50-летняя мать внебрачного сына Куртуа пожаловалась на недостаточную помощь от Тибо
Вчера, 23:50
Юран признался, что заставляет своих игроков провоцировать соперника
Вчера, 23:32
927-й гол Роналду помог «Аль-Насру» пройти в Лиге чемпионов команду Божовича
Вчера, 22:59
ФотоВанда устроила эротическую фотосессию на фортепиано
Вчера, 22:53
ВидеоОпубликовано видео, где фанаты «Факела» ухают в адрес Вендела
Вчера, 22:27
7
Волочкова отреагировала на рекорд Дзюбы: «Артем помог мне, огромное ему спасибо»
Вчера, 22:21
1
Стало известно, когда КДК может отменить дисквалификацию Вендела на матч со «Спартаком»
Вчера, 21:55
10
Червиченко: «Зенит» через расистский кейс оттопчется на Воронеже за кричалку про «позор российского футбола»
Вчера, 21:31
6
Мостовой – о матче России с Гренадой: «Это торговый центр какой-то, что ли?»
Вчера, 21:05
4
ФотоТульский «Арсенал» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет
Вчера, 20:45
2
Все новости
Все новости
Клуб Примеры пригласил Мостового на должность тренера
Вчера, 17:11
14
У полиции есть двое подозреваемых в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса
Вчера, 09:45
1
Примера. «Реал» обыграл в дерби «Райо Вальекано» (2:1), Мбаппе и Винисиус забили
9 марта
Примера. «Атлетико» проиграл «Хетафе» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты, и упустил лидерство
9 марта
Мостовой назвал лигу, в которую поедет тренировать в случае отсутствия предложений из РПЛ
9 марта
1
Капелло заявил, что Гвардиола навредил футболу
9 марта
3
«Реал» отреагировал на смерть врача «Барселоны»
9 марта
В Испании раскрыли обстоятельства смерти 54-летнего врача «Барселоны»
9 марта
Матч «Барселона» – «Осасуна» перенесли за несколько минут до свистка: известна причина
8 марта
6
ФотоПобедный гол ЦСКА «Химкам» забит после нарушения правил
8 марта
23
«Барселона» продлит контракт с Левандовским, но хочет купить еще одного форварда
8 марта
Где смотреть матч «Реал» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига 9 марта 2025
8 марта
Гвардиола одобрил переход футболиста «Реала» в «Манчестер Сити»
8 марта
3
Клуб АПЛ готов заплатить 40 миллионов за Лунина
7 марта
9
Карпин объяснил травматичность Захаряна в «Сосьедаде»
7 марта
1
В «Реале» в восторге от нового правого защитника
7 марта
4
«Челси» установил рекорд по тратам на состав
7 марта
8
Анчелотти: «Я никогда не приму решение об уходе из «Реала»
7 марта
1
Агент Неймара предложил бразильца двум топ-клубам Европы
7 марта
2
Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне
7 марта
1
«Реал» провел переговоры с Алонсо
7 марта
Где смотреть матч «Барселона» – «Осасуна»: во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига 8 марта 2025
7 марта
Анчелотти рассказал, почему жует жвачку во время матчей
7 марта
1
Тер Стеген объявил о расставании с женой
6 марта
2
Пономарев: «У Захаряна ужасная травма – ему даже в Россию возвращаться бесполезно»
6 марта
1
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться
6 марта
4
ВидеоЧемпион Европы-2012 объявил о завершении карьеры
6 марта
Карпин откровенно рассказал, о чем разговаривал с Кахигао на матче «Спартак» – «Оренбург»
6 марта
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 