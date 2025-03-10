50-летняя мать внебрачного сына Куртуа пожаловалась на недостаточную помощь от Тибо

Бывшая любовница вратаря «Реала» Тибо Куртуа Эльза Изак выступила с заявлением в СМИ. Она пожаловалась, что бельгиец недостаточно помогает ей и сыну.

50-летней Эльзе грозит конфискация жилья. По ее словам, она и внебрачный сын Куртуа могут стать бездомными, поскольку Тибо не помогает платить по счетам. Изак должна 63 тысячи фунтов по ипотеке.

«Для меня неприемлемо видеть, как Тибо летает на частных самолетах, развлекается на яхтах, оставляя своего ребенка здесь, в этих условиях – в плесени.

Разве он не может выделить немного больше, чтобы заботиться о своем сыне?» – недоумевает Эльза, чьи фото ниже.