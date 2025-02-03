Экс-игрок сборной Казахстана назвал Черчесова слабым тренером

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал увольнение главного тренера команды Станислава Черчесова.

Черчесов проработал в Казахстане полгода.

При нем команда ни забила ни разу.

Тренера сменил Али Алиев.

«Черчесов во многих командах уже не будет работать – это же всем очевидно. Многие говорят, даже на телевидении, что ему путь закрыт. Из топ-клубов – может быть, только в «Динамо». Но я думаю, что в «Динамо» его не возьмут. Поэтому то, что он будет ходить на все матчи – смысла не имеет. Не думаю, что он будет так делать. Будет смотреть матчи, мелькать на экранах, чтобы не забыли, что он существует и готов работать.

Подсидит ли кого-то? В нашем мире всe возможно. Почему нет? Всe ведь зависит от результатов команды. Если у того же «Пари НН» нет результата, то не думаю, что Гончаренко, к примеру, продержится долго. А у «Пари НН» хороший стадион, новая команда, потрясающий город – так же, как и в Калининграде. Всe возможно. Для Черчесова это будут неплохие команды. Даже если «Торпедо» выйдет. Думаю, в следующем сезоне Черчесова стоит ждать.

Пойдeт ли Черчесов в команды с меньшими бюджетом и амбициями? Если у него кукуха ещe не поехала, то, наверное, пойдeт. Если он адекватно себя оценивает и понимает, что главное – работать как тренер. И неважно, в какой ты команде. В РПЛ любая команда может выстрелить и залететь в зону еврокубков. Поэтому ты должен идти в команду и тренировать, а там уже результат будет зависеть от тебя. И снова тебя все увидят, посмотрят, да – востребованный, квалифицированный тренер. Возможно, и пригласит какая-нибудь амбициозная команда, а-ля «Краснодар». Или «Акрон» станет типа «Краснодара» и пригласит Черчесова. Всe возможно. Но в Москве у него нет шансов, мне кажется. Не то, что из-за своеобразного характера. Просто он не тренер для топ-команд, это не его уровень. Он слабый.

Почему тянули с увольнением Черчесова? Видимо, решали вопрос, сможет ли он вывести команду. Может, шли какие-то обсуждения внутри коллектива, внутри федерации, и Черчесов объяснял, что шансы минимальные. И, возможно, федерация сказала: «Мы с таким подходом не собираемся с вами работать и расторгаем договор». Может, не сошлись в задачах на сезон», – сказал Попов.