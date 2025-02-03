Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок сборной Казахстана назвал Черчесова слабым тренером

Экс-игрок сборной Казахстана назвал Черчесова слабым тренером

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал увольнение главного тренера команды Станислава Черчесова.

  • Черчесов проработал в Казахстане полгода.
  • При нем команда ни забила ни разу.
  • Тренера сменил Али Алиев.

«Черчесов во многих командах уже не будет работать – это же всем очевидно. Многие говорят, даже на телевидении, что ему путь закрыт. Из топ-клубов – может быть, только в «Динамо». Но я думаю, что в «Динамо» его не возьмут. Поэтому то, что он будет ходить на все матчи – смысла не имеет. Не думаю, что он будет так делать. Будет смотреть матчи, мелькать на экранах, чтобы не забыли, что он существует и готов работать.

Подсидит ли кого-то? В нашем мире всe возможно. Почему нет? Всe ведь зависит от результатов команды. Если у того же «Пари НН» нет результата, то не думаю, что Гончаренко, к примеру, продержится долго. А у «Пари НН» хороший стадион, новая команда, потрясающий город – так же, как и в Калининграде. Всe возможно. Для Черчесова это будут неплохие команды. Даже если «Торпедо» выйдет. Думаю, в следующем сезоне Черчесова стоит ждать.

Пойдeт ли Черчесов в команды с меньшими бюджетом и амбициями? Если у него кукуха ещe не поехала, то, наверное, пойдeт. Если он адекватно себя оценивает и понимает, что главное – работать как тренер. И неважно, в какой ты команде. В РПЛ любая команда может выстрелить и залететь в зону еврокубков. Поэтому ты должен идти в команду и тренировать, а там уже результат будет зависеть от тебя. И снова тебя все увидят, посмотрят, да – востребованный, квалифицированный тренер. Возможно, и пригласит какая-нибудь амбициозная команда, а-ля «Краснодар». Или «Акрон» станет типа «Краснодара» и пригласит Черчесова. Всe возможно. Но в Москве у него нет шансов, мне кажется. Не то, что из-за своеобразного характера. Просто он не тренер для топ-команд, это не его уровень. Он слабый.

Почему тянули с увольнением Черчесова? Видимо, решали вопрос, сможет ли он вывести команду. Может, шли какие-то обсуждения внутри коллектива, внутри федерации, и Черчесов объяснял, что шансы минимальные. И, возможно, федерация сказала: «Мы с таким подходом не собираемся с вами работать и расторгаем договор». Может, не сошлись в задачах на сезон», – сказал Попов.

Новости по теме
В «Ахмате» оценили вероятность возвращения Черчесова
Черчесов объяснил, почему поздравляет коллег с увольнениями 5
Черчесов дал комментарий по своему тренерскому будущему 2
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.02.2025 13:12
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1738577709
Когда Алешка доведет кого-нибудь до 1/4 финала ЧМ, сделает золотые дубли в Польше, Венгрии, вот тогда пусть и открывает свой рот.
Ответить
FRZZ
1738578636
А кто из российских тренеров сильный? Никто.
Ответить
АлексМак
1738580805
правильные выводы, ибо ему давно не место в тренерах вообще.
Ответить
subbotaspartak
1738581614
...Он слабый.... А он с охраной придёт, с качками казахами...
Ответить
Skull_Boy
1738583298
Казахстан же топ сборная и все знают кто такой Жопов
Ответить
Александр.Т.
1738583661
Согласен
Ответить
...короче
1738586522
..."А вот, мы посмотрим! Вот, мы сравним!"(с)...
Ответить
Гор--google
1738589653
Он не слабый тренер, он просто не тренер,и даже не тренеришка.
Ответить
slavа0508
1738590090
Ладно бы сильный игрок такое сказал . а так сам ни что . и как игрок усатый был на голову сильней алёшки и как тренер имеет трофеи по моему в двух чемпионатах . кому интересно посмотрите ...
Ответить
Xesus
1738602854
Нечего на зеркало пенять коли рожа крива
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 