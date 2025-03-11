Главные претенденты на «Золотой мяч»-2025: обновленный рейтинг Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».
Первое место сохранил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Далее идет группа футболистов из «Реала» и «Барселоны».
По сравнению с предыдущим обновлением из десятки выбыл Флориан Вирц – он травмировался.
- Мохамед Салах, «Ливерпуль»;
- Килиан Мбаппе, «Реал»;
- Рафинья, «Барселона»;
- Ламин Ямаль, «Барселона»;
- Гарри Кейн, «Бавария»;
- Роберт Левандовски, «Барселона»;
- Винисиус, «Реал»;
- Джуд Беллингем, «Реал».
- Джамал Мусиала, «Бавария».
- Педри, «Барселона».
Источник: Goal