Главные претенденты на «Золотой мяч»-2025: обновленный рейтинг Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Первое место сохранил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Далее идет группа футболистов из «Реала» и «Барселоны».

По сравнению с предыдущим обновлением из десятки выбыл Флориан Вирц – он травмировался.