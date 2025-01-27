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  • Реакция Рабинера на увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Реакция Рабинера на увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост на тему увольнения Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

«КФФ и Станислав Черчесов, как о том говорилось давно, пошли в разных направлениях. По форме это соглашение сторон (тоже, исходя из слов Черчесова, до конца еще не оформленное и не подписанное, но это технический вопрос), по сути – увольнение: без решения федерации сам тренер никуда уходить не собирался.

На самом деле это такая же типовая история, как здания в спальных районах Москвы. Назначает тренера один президент федерации, далее, с одной стороны, руководство меняется, с другой, тренер с ходу не начинает давать результат. У новых боссов свои кадровые предпочтения, и решение предшественников они аннулируют. А Адилет Барменкулов, назначавший Черчесова, ушел в ноябре.

20 декабря на его место назначен 36-летний государственный чиновник Марат Омаров – на четверть века младше Черчесова, что априори, как мне кажется, затрудняло коммуникацию. Не знаю о степени близости прежних отношений Омарова и футбола, но в нем он, как я понимаю, не работал и наверняка исходил в первую очередь из текущих результатов. Игра в долгую, которая интересовала Барменкулова, перестала быть актуальной. А с текущими результатами было плохо.

Но вот хочется мне спросить – как было с текущими результатами у Черчесова через полгода после назначения в 2016-м в сборную России? В последнем матче того года проиграли Катару – помните, Кокорин тогда пенальти не забил.

Но тогда и позже, когда тоже сложностей хватало, никто Черчесова не уволил. Виталий Мутко был не из тех, кто стремился менять коней на переправе.

Вы знаете, чем всe закончилось на ЧМ-2018. Потому что тренеру дали возможность без спешки построить то, что он хотел, руководству РФС хватило на это терпения и последовательности. Там не обращали внимания ни на чьи истерики вокруг, которых хватало. Есть двухлетний цикл, выбор сделан – работаем и доводим всe до конца, каким бы он ни был. При всех личностных оригинальностях Виталия Леонтьевича, он так сработал и с Хиддинком, и с Черчесовым. В обоих случаях – успешно.

В 1992 году, когда Олег Романцев собрал из разных клубов игроков и почти с листа начал строить совершенно новый «Спартак», он внутренне был готов к жесткой критике, что нет игры. В конце того года он сказал мне: «Требовать игры от команды, собравшейся месяц назад, все равно что потребовать рожать от женщины на четвертом-пятом месяце беременности». Очень хороший образ – и в данном случае подходящий. Потому что полгода работы со сборной вполне соответствуют месяцу работы с клубом.

Возможно, новый президент федерации сделал акцент на вопросах коммуникации и вспомнил некоторые стычки Черчесова с казахстанскими журналистами, ряд моментов на пресс-конференциях. А сколько этого было в России? И что – помешало на чемпионате мира, в отборе на Евро-2020?

Допускаю, что после сказочного отбора к Евро-2024, когда Магомед Адиев дошел до стыков и сотворил целый ряд сенсаций, в Казахстане среди начальников начался звездняк. Там с чего-то решили, что так теперь будет всегда, хотя для того не было никаких оснований, и в прошлый раз просто счастливо сложилось. Отсюда и завышенные ожидания. Черчесов же начал строить все по своему разумению, но это требовало времени и усилий – как в сборной России. Но в Казахстане – не дали.

Повторяю – обычная история, примерно миллион раз в футболе пройденная. Никаких особых эмоций она не вызывает. И на профессиональную репутацию Черчесова она не повлияет, и Казахстан будет жить с новым тренером. С максимальной долей вероятности – с тем же результатом, потому что сейчас работа прервана даже не на полдороги, мастеров в стране минимум, и то, что произошло при Адиеве – исключение.

На выходе для обеих сторон просто потеряно более полугода», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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27.01.2025 23:28
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