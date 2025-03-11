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  • Титов прокомментировал возможное спасение Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Титов прокомментировал возможное спасение Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

11 марта 2025, 01:05
16

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал кейс полузащитника «Зенита» Вендела.

  • Во время матча 20-го тура болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Учитывая, что за «Зенит» не сыграет Вендел... Его красную карточку могут отменить? Если это сделают, то будет нечестно по отношению к дерби. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы. Если есть закон – его надо исполнять.

Хотелось бы, чтобы на этом матче был полный стадион, забитая трибуна В, чтобы активная поддержка помогла «Спартаку» победить. Это сделать просто необходимо, учитывая поражение от «Рубина», – сказал Титов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Титов Егор Вендел
Комментарии (16)
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JIEGEHDA
1741656514
Не честно это когда Спартак покупает игроков на 50+ а продает на 5 .
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BANNIKOV1970
1741665076
Честь и зенит не совместимы,только гундосые хотелки
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ilich55
1741675800
"будет нечестно по отношению к дерби" Егор, какое нахрен дерби? Совсем с катушек начал съезжать...........
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