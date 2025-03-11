Титов прокомментировал возможное спасение Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал кейс полузащитника «Зенита» Вендела.

Во время матча 20-го тура болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Учитывая, что за «Зенит» не сыграет Вендел... Его красную карточку могут отменить? Если это сделают, то будет нечестно по отношению к дерби. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы. Если есть закон – его надо исполнять.

Хотелось бы, чтобы на этом матче был полный стадион, забитая трибуна В, чтобы активная поддержка помогла «Спартаку» победить. Это сделать просто необходимо, учитывая поражение от «Рубина», – сказал Титов.