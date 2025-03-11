Титов прокомментировал возможное спасение Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал кейс полузащитника «Зенита» Вендела.
- Во время матча 20-го тура болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.
- Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
- Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).
«Учитывая, что за «Зенит» не сыграет Вендел... Его красную карточку могут отменить? Если это сделают, то будет нечестно по отношению к дерби. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы. Если есть закон – его надо исполнять.
Хотелось бы, чтобы на этом матче был полный стадион, забитая трибуна В, чтобы активная поддержка помогла «Спартаку» победить. Это сделать просто необходимо, учитывая поражение от «Рубина», – сказал Титов.
Источник: Metaratings