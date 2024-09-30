Утверждено расписание 14-го и 15-го туров РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала утвержденный календарь 14-го и 15-го туров.
14-й тур
1 ноября (пятница)
19:00 «Динамо» – «Ростов»
2 ноября (суббота)
18:00 «Локомотив» – «Рубин»
18:00 «Зенит» – «Динамо Мх»
20:45 ЦСКА – «Спартак»
3 ноября (воскресенье)
13:00 «Акрон» – «Крылья Советов»
15:15 «Ахмат» – «Пари НН»
19:45 «Краснодар» – «Оренбург»
15-й тур
9 ноября (суббота)
14:00 «Локомотив» – «Факел»
16:30 «Динамо Мх» – «Оренбург»
19:00 «Ростов» – «Химки»
19:30 «Динамо» – «Пари НН»
10 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
15:15 «Спартак» – «Акрон»
19:45 «Рубин» – «Краснодар»
Источник: сайт РПЛ