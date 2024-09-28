⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Краснодару» (0:2) из-за дикой ошибки защитника

«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ.
Петербуржцы на выезде уступили «Краснодару» со счетом 0:2.
Хозяева поля вышли вперед на 88-й минуте усилиями Джона Кордобы, который воспользовался дикой ошибкой Вячеслава Караваева. Удвоил преимущество южан Федор Смолов на 94-й минуте.
«Краснодар» догнал в таблице чемпионата лидирующий «Локомотив» и опережает его по дополнительным показателям. «Зенит» теперь только третий.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кордоба, 88; 2:0 – Смолов, 90+4.
Источник: «Бомбардир»