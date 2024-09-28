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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Краснодару» (0:2) из-за дикой ошибки защитника

⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Краснодару» (0:2) из-за дикой ошибки защитника

28 сентября 2024, 21:27
233

«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ.

Петербуржцы на выезде уступили «Краснодару» со счетом 0:2.

Хозяева поля вышли вперед на 88-й минуте усилиями Джона Кордобы, который воспользовался дикой ошибкой Вячеслава Караваева. Удвоил преимущество южан Федор Смолов на 94-й минуте.

«Краснодар» догнал в таблице чемпионата лидирующий «Локомотив» и опережает его по дополнительным показателям. «Зенит» теперь только третий.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кордоба, 88; 2:0 – Смолов, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (233)
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anatolich72
1727548254
Краснодар на классе смачно сунул Е, Б, Л, О питерского админресурса в мусорный бак. Молодцы!
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...уефан
1727548375
...Кордоба - Хищник, Монстрище!...
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NewLife
1727548389
Пошли за шерстью, а вернулись стриженными)))
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k611
1727548466
Краснодар красава. Улучшили настроение.
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Ниф-Ниф
1727548499
Быки! С победой! Позор российского футбола показательно умыт!
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Цугундeр
1727548580
Ежлиб два говнодава Веня с Клавой играли , а не занимались х...,а Глуш не берёг бы ручку , тогда и караваевский экспромт остался бы не замечен.( Ещё и Федя забила , проститутка... Ну, поделом, х.ле.
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oyabun
1727548609
Краснодар деклассировал гегемона. И сделал это красиво. Браво, быки!
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Спартачище
1727548614
Победил Краснодар, а счастлива вся страна)))) Болотных везде ненавидят
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russkiisergei
1727548939
зенит - позор Российского футбола!!!
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Ziklop
1727551024
начало матча показало что видно давно: Семак хороший человек, но днище как и вся его банда тренеров! Клаудиньо-Клоун пока мяч четыре раза не потрогает никому пас не даст, в итоге постоянные потери и атаки на наши ворота из-за этого мудака, Кассьерра девочка... ведь писал не надо Глушенкова ставить в старт, будут бить его выстави во втором тайме.. Каравай поверил в себя... Мостовой качается а не в футбол играет... бычков с победой, больше выиграть хотели чем наша команда без тренеров!!!
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