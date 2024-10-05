Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Латышонок прокомментировал результативную ошибку Караваева в матче с «Краснодаром»

    Латышонок прокомментировал результативную ошибку Караваева в матче с «Краснодаром»

    Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался по ошибке защитника Вячеслава Караваева в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    • Караваев неудачно скинул мяч головой Латышонку, чем воспользовался Джон Кордоба.

    – Что случилось в эпизоде с первым голом?

    – Это не вина Славы, абсолютно. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить.

    – С Караваевым вы это обсуждали?

    – Нет. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Это нормально, такое бывает.

    • Из-за поражения в «Краснодаре» «Зенит» упустил лидерство.
    • В 16:30 мск «Зенит» начнет матч 11-го тура против «Оренбурга».

    Новости по теме
    Реакция Аршавина на извинения Караваева за ошибку в матче «Краснодар» – «Зенит» 9
    «Просто ужас, безобразие!»: Мостовой – об ошибке Караваева в матче с «Краснодаром» 6
    Обращение Караваева к фанатам «Зенита» после грубой ошибки в матче с «Краснодаром» 14
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Скай
    1728117351
    Лохошонок, лиха беда начало. Так держать.
    Ответить
    Интерес
    1728117978
    "Сам дурак"-не сделал шаг...
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1728118327
    Ну и ты тормознул малехо. Надо было навстречу пошустрее бежать. Гыгыгы
    Ответить
    Бриг
    1728118702
    "Вся команда" это многовато. В эпизоде 2 участника. Ну и Кордоба.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+