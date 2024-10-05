Латышонок прокомментировал результативную ошибку Караваева в матче с «Краснодаром»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался по ошибке защитника Вячеслава Караваева в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Караваев неудачно скинул мяч головой Латышонку, чем воспользовался Джон Кордоба.

– Что случилось в эпизоде с первым голом?

– Это не вина Славы, абсолютно. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить.

– С Караваевым вы это обсуждали?

– Нет. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Это нормально, такое бывает.