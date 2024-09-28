Круговой ответил, кто лучше – Пьянич или Малком

Защитник ЦСКА Данил Круговой сравнил новичка команды Миралема Пьянича с экс-зенитовцем Малкомом.
– Ты играл с Малкомом в «Зените», а сейчас будешь с Пьяничем. Кто из них круче?
– По опыту, конечно, круче Пьянич. Но Малком тоже играл в «Барселоне». Оба эти трансфера очень сильно обсуждаются в мире. Наверное, по статусу лучше Пьянич.
- Босниец перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
- С ним заключили контракт по схеме «1+1».
- Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.
Источник: «Спорт-Экспресс»