Круговой ответил, кто лучше – Пьянич или Малком

Защитник ЦСКА Данил Круговой сравнил новичка команды Миралема Пьянича с экс-зенитовцем Малкомом.

– Ты играл с Малкомом в «Зените», а сейчас будешь с Пьяничем. Кто из них круче?

– По опыту, конечно, круче Пьянич. Но Малком тоже играл в «Барселоне». Оба эти трансфера очень сильно обсуждаются в мире. Наверное, по статусу лучше Пьянич.