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    • «Твенте» – «Херенвен»: прогноз на матч 3-го тура Эредивизи – 17 сентября 2024

    «Твенте» – «Херенвен»: прогноз на матч 3-го тура Эредивизи – 17 сентября 2024

    17 сентября 2024 года на стадионе «де Гролс Весте» состоится матч 3-го тура Эредивизи, в котором встретятся «Твенте» и «Херенвен». Обе команды находятся в поиске стабильных результатов, что обещает зрелищное противостояние.

    «Твенте»

    «Твенте» занимает 12-е место в таблице, набрав 5 очков за 4 тура. Команда не может одержать победу в 3 последних матчах, однако отличается стабильной игрой в атаке, забивая в каждой встрече. В обороне наблюдаются проблемы: в последних 5 матчах пропущено 8 голов, что подрывает результаты команды.

    Последние матчи:

    «Херенвен»

    «Херенвен» занимает 13-е место в турнире с 4 очками. Команда продемонстрировала нестабильные результаты, пропустив 12 голов за последние 5 матчей. Последний матч против АЗ Алкмара закончился разгромом со счетом 9:1, что ставит под сомнение их готовность к предстоящей игре. Однако, несмотря на это, «Херенвен» стабильно забивает, отличившись в последних 3 матчах подряд.

    Последние матчи:

    • «АЗ Алкмар» 9:1 «Херенвен»
    • «Херенвен» 4:0 «НАК»
    • «Херенвен» 1:1 «Утрехт»
    • «Аякс» 1:0 «Херенвен»
    • «Мидлсбро» 1:0 «Херенвен» (товарищеский матч)

    Личные встречи

    Последние очные матчи команд показывают, что «Твенте» чаще выходит победителем в противостояниях с «Херенвеном», выиграв 3 из 5 последних матчей. Встречи этих команд традиционно получаются результативными, и обе команды нередко обмениваются голами.

    Последние встречи:

    • «Херенвен» 3:3 «Твенте» (2024)
    • «Твенте» 1:0 «Херенвен» (2023)
    • «Твенте» 4:0 «Херенвен» (2023)

    Статистика

    «Твенте»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Херенвен»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют результативную игру в атаке, но при этом испытывают проблемы в обороне. «Твенте» имеет преимущество в последних личных встречах, однако нестабильная форма «Херенвена» не позволяет быть уверенным в результате. Можно ожидать открытой игры с большим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 11:10
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