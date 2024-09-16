«Твенте» – «Херенвен»: прогноз на матч 3-го тура Эредивизи – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «де Гролс Весте» состоится матч 3-го тура Эредивизи, в котором встретятся «Твенте» и «Херенвен». Обе команды находятся в поиске стабильных результатов, что обещает зрелищное противостояние.
«Твенте»
«Твенте» занимает 12-е место в таблице, набрав 5 очков за 4 тура. Команда не может одержать победу в 3 последних матчах, однако отличается стабильной игрой в атаке, забивая в каждой встрече. В обороне наблюдаются проблемы: в последних 5 матчах пропущено 8 голов, что подрывает результаты команды.
Последние матчи:
- «Твенте» 1:1 «Зволле»
- «Утрехт» 2:1 «Твенте»
- «Твенте» 1:1 «Спарта»
- «Твенте» 3:3 «Ред Булл» (Лига чемпионов)
- «НЕК» 1:2 «Твенте»
«Херенвен»
«Херенвен» занимает 13-е место в турнире с 4 очками. Команда продемонстрировала нестабильные результаты, пропустив 12 голов за последние 5 матчей. Последний матч против АЗ Алкмара закончился разгромом со счетом 9:1, что ставит под сомнение их готовность к предстоящей игре. Однако, несмотря на это, «Херенвен» стабильно забивает, отличившись в последних 3 матчах подряд.
Последние матчи:
- «АЗ Алкмар» 9:1 «Херенвен»
- «Херенвен» 4:0 «НАК»
- «Херенвен» 1:1 «Утрехт»
- «Аякс» 1:0 «Херенвен»
- «Мидлсбро» 1:0 «Херенвен» (товарищеский матч)
Личные встречи
Последние очные матчи команд показывают, что «Твенте» чаще выходит победителем в противостояниях с «Херенвеном», выиграв 3 из 5 последних матчей. Встречи этих команд традиционно получаются результативными, и обе команды нередко обмениваются голами.
Последние встречи:
- «Херенвен» 3:3 «Твенте» (2024)
- «Твенте» 1:0 «Херенвен» (2023)
- «Твенте» 4:0 «Херенвен» (2023)
Статистика
«Твенте»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды демонстрируют результативную игру в атаке, но при этом испытывают проблемы в обороне. «Твенте» имеет преимущество в последних личных встречах, однако нестабильная форма «Херенвена» не позволяет быть уверенным в результате. Можно ожидать открытой игры с большим количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.40
Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.70.