«Твенте» – «Херенвен»: прогноз на матч 3-го тура Эредивизи – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «де Гролс Весте» состоится матч 3-го тура Эредивизи, в котором встретятся «Твенте» и «Херенвен». Обе команды находятся в поиске стабильных результатов, что обещает зрелищное противостояние.

«Твенте»

«Твенте» занимает 12-е место в таблице, набрав 5 очков за 4 тура. Команда не может одержать победу в 3 последних матчах, однако отличается стабильной игрой в атаке, забивая в каждой встрече. В обороне наблюдаются проблемы: в последних 5 матчах пропущено 8 голов, что подрывает результаты команды.

Последние матчи:

«Херенвен»

«Херенвен» занимает 13-е место в турнире с 4 очками. Команда продемонстрировала нестабильные результаты, пропустив 12 голов за последние 5 матчей. Последний матч против АЗ Алкмара закончился разгромом со счетом 9:1, что ставит под сомнение их готовность к предстоящей игре. Однако, несмотря на это, «Херенвен» стабильно забивает, отличившись в последних 3 матчах подряд.

Последние матчи:

Личные встречи

Последние очные матчи команд показывают, что «Твенте» чаще выходит победителем в противостояниях с «Херенвеном», выиграв 3 из 5 последних матчей. Встречи этих команд традиционно получаются результативными, и обе команды нередко обмениваются голами.

Последние встречи:

«Херенвен» 3:3 «Твенте» (2024)

«Твенте» 1:0 «Херенвен» (2023)

«Твенте» 4:0 «Херенвен» (2023)

Статистика

«Твенте»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«Херенвен»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют результативную игру в атаке, но при этом испытывают проблемы в обороне. «Твенте» имеет преимущество в последних личных встречах, однако нестабильная форма «Херенвена» не позволяет быть уверенным в результате. Можно ожидать открытой игры с большим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Обе забьют – Да – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Ничья – коэффициент 3.40

Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.70.