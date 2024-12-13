ПСВ может подписать защитника «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса может перейти в ПСВ, сообщает Odds.ru.

Российский клуб и израильский футболист сейчас не ведут переговоры о продлении контракта, срок которого истекает в июне 2025 года. Этой ситуацией может воспользоваться ПСВ.

Представители нидерландского клуба контактировали с Дасой, однако конкретного предложения пока не поступало.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Динамо» не планирует продлевать контракт с Дасой.

32-летний футболист провел в этом сезоне 19 матчей за бело-голубых, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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