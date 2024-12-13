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    ПСВ может подписать защитника «Динамо»

    Защитник «Динамо» Эли Даса может перейти в ПСВ, сообщает Odds.ru.

    Российский клуб и израильский футболист сейчас не ведут переговоры о продлении контракта, срок которого истекает в июне 2025 года. Этой ситуацией может воспользоваться ПСВ.

    Представители нидерландского клуба контактировали с Дасой, однако конкретного предложения пока не поступало.

    • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Динамо» не планирует продлевать контракт с Дасой.
    • 32-летний футболист провел в этом сезоне 19 матчей за бело-голубых, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Odds.ru

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    13.12.2024 10:36
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1734085090
    КАк и водится в последние полтора десятка лет(при любом руководстве!)в "Динамо",любой взлёт заканчивается распродажей и кастрацией.Не нужно им сидеть на вершине "под снегом,дождём и шквалистым ветром".
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    zigbert
    1734087036
    Найдет ли только Динамо игрока подобного класса?
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